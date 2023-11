Vaccarezza "in Regione una legge per il riconoscimento dei locali da ballo storici"

Nei giorni scorsi il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha incontrato i presidenti di Savona e Genova del Sindacato italiano dei locali da ballo Ligure: Fabrizio Fasciolo per Savona, Mattia Nicotera per Genova e il suo Vice Niccolò Andrea Scelti.

"Sono molto contento di averli incontrati - ha dichiarato il Capogruppo della lista Toti- l'occasione è stata molto utile per confrontarsi e definire gli ultimi dettagli relativi alla nuova Legge che depositerò nei prossimi giorni che stabilisce i criteri di riconoscimento dei locali da ballo storici".

Un documento che è un passo avanti per la tutela e conservazione di quelle realtà che rappresentano una testimonianza storica e di tradizione per la regione "Lo scopo della legge sui locali da ballo storici – conclude Vaccarezza - è quello di premiare le imprese che si caratterizzano per una particolare attenzione alla diffusione del sano divertimento e dell’intrattenimento in sicurezza".

"I locali da ballo sono un patrimonio, da tutelare e valorizzare, perché testimoni dei cambiamenti culturali e sociali del territorio – conclude Vaccarezza - Un ringraziamento va, anche, ai presidenti del Sindacato locali da ballo di Imperia e La Spezia Tommaso Osella ed Emilio Pallanca per il prezioso supporto".