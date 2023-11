Incendio in un garage a Cairo nella notte, inagibile parte dell'abitazione

I vigili del fuoco di Cairo sono stati impegnati per buona parte della nottata nello spegnimento di un incendio all'interno di un garage in via Valeriola. All'interno c'erano mobili e legna da ardere.

L'auto del proprietario al momento dell'incendio si trovava fortunatamente fuori dal garage. I vigili del fuoco sono stati impegnati dalle 23,30 fino alle quattro del mattino per spegnere l'incendio che ha danneggiato la soletta e reso in parte inagibile l'abitazione sopra al garage , in un casale di campagna recentemente ristrutturato dove abita una persona che non ha avuto necessità di cure.

Sulla soletta danneggiata dovranno essere fatti approfondimenti per esaminare le le condizioni strutturali dello stabile mentre la restante parte dell'abitazione e è regolarmente abitabile. I danni sono comunque ingenti e sono state avviate le indagini per stabilire le cause dell'incendio, si considera anche la possibilità di un corto circuito.