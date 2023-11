Finale, lieve scontro frontale tra auto in via XXV Aprile: qualche disagio alla circolazione

Dopo poco più di due settimane, e a soli pochi giorni dalla riapertura di via Brunenghi, la viabilità alternativa di via XXV Aprile a Finale Ligure è stata messa in difficoltà intorno alle 14 odierne da un incidente in uno dei punti più critici dell'istituzione del doppio senso: all'incirca all'altezza del Bar Fugardo, nei pressi dell'incrocio con Salita del Grillo.

Coinvolte sono state due auto scontratesi frontalmente senza però fortunatamente feriti, probabilmente vista la bassa velocità dei mezzi nell'area dov'è istituito il limite di velocità ai 30 km/h.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale per accertare la dinamica del sinistro e regolare la viabilità tra Borgo e Marina, tornata regolare nel giro di poco tempo.