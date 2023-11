Roberto Ruaro dona una foto di Albenga al sindaco Tomatis

Roberto Ruaro, cittadino di Albenga con la passione per la fotografia, regala una foto della città al sindaco Riccardo Tomatis.

Roberto Ruaro racconta: “Ho iniziato a scattare fotografie per passione, non è il mio mestiere, e forse proprio per questo sono felice quando qualcuno, vedendo le mie fotografie sui social, mi chiede la possibilità di stampare le mie foto per arredare la propria casa. Il primo cittadino Riccardo Tomatis, in occasione di una mia mostra, si è soffermato a lungo a guardare le mie fotografie. Mi ha fatto immensamente piacere che le abbia apprezzate così ho deciso di omaggiarlo di un mio scatto, felice che potrà essere collocato a casa o nell’ufficio del sindaco”.

Afferma il primo cittadino: “Voglio ringraziare Roberto per la foto che mi ha voluto donare. Roberto ama Albenga e, con i suoi scatti la valorizza facendola conoscere in tutto il mondo. La sua è una grande passione che coltiva senza interessi personali per amore della fotografia e di Albenga. Nei suoi scatti ritroviamo le immagini che vediamo quotidianamente ma che, a volte, diamo per scontate quasi non riuscendo più a coglierne la magnificenza. Attraverso l’obiettivo Roberto le cattura le imprime e le fissa in fotografie che ci aiutano a riappropriarci della bellezza della nostra città”.