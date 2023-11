Cairo, una camminata "in rosso" contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre, Cairo Montenotte si prepara per commemorare la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne. Un momento dedicato alla consapevolezza e alla prevenzione, unendo la comunità in un forte messaggio di resistenza contro la violenza di genere.

A partire dalle ore 10 fino alle 12, presso la palestra della scuola primaria, si terrà l'incontro "DifendiAMOci", un'opportunità per imparare a gestire e affrontare situazioni di pericolo. L'evento è organizzato in collaborazione con la Valbormida Boxe Academy e offre un'occasione unica per acquisire consapevolezza e competenze utili per la propria sicurezza personale.

La giornata proseguirà nel pomeriggio, con un evento di rilievo per sensibilizzare e promuovere un messaggio contro la violenza. Alle 17:30, da Porta Soprana, partirà una camminata antiviolenza che culminerà nella Piazza della Vittoria. La manifestazione coinvolgerà attivamente Telefono Donna e sarà un'opportunità per mostrare solidarietà e sostegno alla lotta contro ogni forma di violenza.

Durante la camminata, sarà dedicato un momento alla lettura di un brano significativo tratto dal libro "Borgo Case Nuove" di Alessandro Marenco. Sarà presente la dottoressa Chiara Cucinotta, psicoterapeuta del Telefono Donna Savona, sportello di Cairo Montenotte, che porterà la sua esperienza e professionalità per sensibilizzare sulla tematica.

L'abbraccio conclusivo, previsto in piazza della Vittoria, sarà accompagnato dalle note di un brano inedito intitolato "Un giorno qualunque", testo di Pierluigi Tranquillo, eseguito da Giulia Moliterno, Claudio Bocchi e Silvio Sangrali. Sarà un momento di condivisione e riflessione, in cui la musica diventa veicolo di un messaggio di speranza e solidarietà. La cittadinanza è invitata ad indossare qualcosa di rosso in segno di partecipazione.