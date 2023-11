Il 12 dicembre è la Giornata dedicata agli scomparsi

Il 12 dicembre ricorre la “Giornata dedicata agli scomparsi”, celebrata per la prima volta nel 2019.

L’istituzione della figura del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse, avvenuta con il DPR 31 luglio 2007, e la successiva approvazione della legge 14 novembre 2012, n. 203, recante "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse", hanno consentito, nel corso degli anni, di strutturare in modo organico il sistema di ricerca in Italia, fondandolo sul coordinamento delle Prefetture e sull'indispensabile concorso, in funzione delle rispettive competenze, delle forze di polizia, del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, del sistema di protezione civile, degli Enti locali, delle Asl, della Croce Rossa Italiana, nonché sul contributo fornito dalle Associazioni dei familiari degli scomparsi.

Il percorso intrapreso ha consentito di raggiungere significativi risultati, in particolare con riferimento alla riduzione dei tempi di ritrovamento, ma, anche per il decorso anno 2022, si rileva un crescente incremento delle denunce di scomparsa che frequentemente riguardano soggetti fragili quali persone con deficit cognitivi e, soprattutto, minori.

La ricorrenza è pertanto un’utile occasione per mantenere viva l’attenzione della società civile su un fenomeno estremamente complesso e connotato da una significativa rilevanza che va oltre gli ambiti di stretta competenza degli “addetti ai lavori”.

In tale contesto, l’Ufficio commissariale, in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha curato la realizzazione di una serie di video tutorial relativi alle azioni da porre in essere in caso di scomparsa di persone, di minori e di anziani, disponibili al link riportato di seguito, unitamente alle relazioni annuali sul fenomeno, utili a comprenderne le cause e le dinamiche di evoluzione (CLICCA QUI).