Savona, a "I Venerdì di carta" l'1 dicembre al centro la figura del pittore Lazzaro De Maestri

Sarà la Sala Rossa di Palazzo Sisto, a Savona, la sede del prossimo appuntamento de "I Venerdì di Carta", organizzata dall'associazione "R. Aiolfi" col patrocinio del Comune di Savona e del Centro Internazionale "Antinoo" di Roma, nella giornata di giovedì 1 dicembre alle ore 16:00. Al centro della giornata la presentazione del libro "Lazzaro De Maestri (1840-1910): Un pittore tra le righe del Tempo" di Silvia Bottaro.

Il libro, composto da 190 pagine e stampato dalla Tipografia Grafiche Gambera di Millesimo, offre un'approfondita analisi sulla vita e l'opera del pittore vissuto nel periodo tra il 1840 e il 1910.

La ricerca dell'autrice si è svolta da Sestri Levante a Diano Marina (il cui Comune ha concesso il patrocinio insieme alla Galleria-Museo Rizzi di Sestri Levante che conserva diverse opere del De Maestri) passando per Varazze, Sassello, Stella S. Martino, Roviasca-Quiliano, Noli, Finalborgo, Diano Marina, oltre che Savona dove in molte chiese ci sono affreschi e opere del pittore (Duomo di Savona, chiesa di San Pietro, Chiesa di San Dalmazio, Chiesa di San Domenico in San Giovanni Battista, Cappellette mariane sulla strada del Santuario di Savona), una cospicua donazione (n. 30 opere) presso la civica Pinacoteca di Savona non esposte e in cattivo stato di conservazione, nella dotazione dei Beni mobili della Diocesi di Savona e Noli.

L’intento di questa ricerca della dottoressa Bottaro è quello di far conoscere meglio l’attività, il rapporto con la coeva pittura ligure e l’uomo Lazzaro De Maestri, le sue frequentazioni con Nicolò Barabino, Giuseppe Frascheri, il suo allunato a Firenze praticando lo studio di Stefano Ussi, fino alla conoscenza dell’opera del Duprè.

Si tratta, inoltre, in un certo modo di far scoprire la Liguria attraverso il “fare” del De Maestri, da est a ovest e fino alla Diocesi di Acqui Terme con i notevoli lavori lasciati a Sassello, nonché il fatto del terribile terremoto del 1887 che a Diano Marina (e non solo) causò morti e distruzione, financo la locale chiesa parrocchiale dove il De Maestri aveva terminato il giorno prima del terremoto i suoi lavori a fresco, quindi perduti, meno un bozzetto della Madonna del Carmelo, conservata nei depositi della civica Pinacoteca di Savona: lavoro questo, perciò quanto mai importante, anche, per la Comunità dianese.

Il libro è arricchito da un'articolata bibliografia e un ricco apparato fotografico, in buona parte, inedito.

Tale pubblicazione si potrà trovare presso la sede dell’Associazione “Aiolfi” e con una prestabilita donazione lo si potrà acquisire, tale donazione servirà per la raccolta fondi posta in essere al fine di aiutare l’A.P.S.P. Opere Sociali di Nostra Signora di Misericordia di Savona a raccogliere le risorse necessarie per restaurare la loro opera di Gio. Stefano Robatto – San Antonio prega Gesù – sito nel Palazzo delle Azzarie al Santuario di Savona, originando, così, la settima raccolta fondi dell’Aiolfi” per dare nuova vita alla settima opera d’arte antica meritevole di attenzione, sempre sotto l’egida della competente Soprintendenza. Restauro da portare a termine, come ipotesi, nel 2024/2025 ( a cura di S.Bottaro).

Alla presentazione dell'1 dicembre parteciperanno il vescovo di Savona-Noli monsignor Calogero Marino, il consigliere regionale Alessandro Bozzano e l'assessore alla Cultura del Comune di Savona Nicoletta Negro. La presentazione del libro sarà curata dal professor Giuseppe Trielli.