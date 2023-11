Savona, restyling di piazza del Popolo: la giunta Russo approva protocollo per verificare la fattibilità di un palaeventi

Nel corso della giunta di questa mattina è stato approvato il protocollo di intesa tra il comune di Savona e la società Binario Blu, protocollo finalizzato a verificare le condizioni tecnico-economiche per la riqualificazione dell’area di Piazza del Popolo.

La riqualificazione ha come punto di partenza, dato dall’amministrazione e condiviso dalla parte privata, la forte funzione pubblica che dovrà caratterizzare la nuova progettazione e che è stata individuata in un palaeventi, ossia una struttura polifunzionale idonea ad ospitare gare sportive indoor, congressi, concerti e comunque eventi di rilevanti dimensioni, struttura che manca nella nostra città e che potrebbe avere un respiro comprensoriale. Il documento, sostanzialmente, è finalizzato a un percorso condiviso amministrazione-soggetto privato per procedere alla trasformazione dell’area e prevede un tempo di sei mesi per attuare ogni approfondimento sotto il profilo urbanistico, edilizio, idraulico, economico e funzionale per la sostenibilità del palaeventi.

“Ci siamo posti fin dall’inizio - è il commento del sindaco Marco Russo - l’obiettivo di sbloccare le aree strategiche della città che da decenni sono ferme e hanno creato dei veri e propri vuoti urbani, procedendo in base e due criteri di fondo: l’individuazione di una forte vocazione pubblica come volano della riqualificazione; l’inserimento di ciascuna area in una visione urbanistica complessiva. Siamo felici che questo approccio abbia trovato la condivisione della parte privata e che il lungo dialogo abbia portato a primo risultato concreto”.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto - aggiunge l’assessore alla Rigenerazione Urbana, Ilaria Becco - perché si tratta di un’area centrale, bloccata da anni e per la quale le previsioni dello strumento urbanistico vigente non sono più attuali. Il protocollo nasce da mesi di lungo confronto costruttivo con Binario Blu, nel quale abbiamo portato un’idea che risponde a un’esigenza della nostra città evidenziata fin dalla campagna elettorale. Ora inizia un percorso di progettazione e di verifiche tecniche che, auspichiamo, si possa concludere positivamente, dando concretezza alla riqualificazione di quest’area”.

Il protocollo prevede anche le modalità per dare il via da parte del Comune al completamento dell’opera di allargamento del torrente Letimbro in corrispondenza del ponte di via Luigi Corsi, opera già finanziata con 470mila euro. Inoltre si è concordato di estendere temporaneamente il parcheggio pubblico esistente a una parte dell’area adiacente che arriva fino al tribunale, in modo da aumentare la capienza complessiva.