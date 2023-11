Violenza sulle donne, l'Anpi di Vado Ligure in piazza per dire basta

Un pomeriggio di dolore e di rabbia, nel ricordo di Giulia Cecchetin, l’ultima giovane donna vittima di femminicidio. L'appuntamento è fissato per sabato 25 novembre, alle ore 15.30 in piazza Cavour, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La Sezione Anpi di Vado Ligure è costernata ed inorridita dall’aumento incessante della violenza sulle donne: "Per questo - dichiara la Presidente Piera Murru – l’Anpi di Vado Ligure deve dare un segnale forte, di solidarietà, di denuncia, e, per quanto possibile, di impegno per contrastare questa “cultura” della violenza e del possesso".

"La difesa della liberà della democrazia è un compito preciso dell’Anpi. Come l’anno scorso è stato organizzato un presidio in Piazza Cavour, con il patrocinio del comune di Vado Ligure ed in collaborazione con Aned Savona-Imperia, Avis di Vado Ligure, Croce Rossa Comitato Vado Ligure e Quiliano, Telefono Donna Savona, Banca del Tempo, Non una di meno, Alpini Sezione Vado Quiliano, Vab di Vado Ligure"

"Di fronte a questa emergenza sociale, che colpisce trasversalmente tutti i ceti sociali, deve essere ancora più forte e costante l’impegno di tutti, a partire dalle istituzioni, ma soprattutto dagli istituti scolastici e dalle famiglie, per educare uomini degni di questo nome e donne che non devono più aver paura", conclude la presidente Murru.