Fratelli d'Italia, pronta la nuova sede ad Albenga: "Un nuovo sportello per raccogliere segnalazioni dei cittadini e migliorare servizi in città"

Fratelli d’Italia è pronta a inaugurare, sabato 25 novembre alle ore 17, la nuova sede cittadina ad Albenga, in vico a piazza San Francesco 13, nel cuore del centro storico della Città delle Torri. Al taglio del nastro parteciperanno onorevoli e senatori eletti in Liguria.

«Sarà una giornata di festa per tutti i simpatizzanti di Fratelli d’Italia e per noi sarà un motivo d’orgoglio incontrare gli albenganesi che fino ad oggi hanno voluto dimostrarci sostegno e fiducia. Già con le nostre iniziative abbiamo ottenuto molti consensi positivi. Un chiaro segnale per il futuro del nostro impegno politico. Per quanto riguarda la nuova sede è nostra intenzione quella di radicarci ulteriormente sul territorio albenganese. Il nostro è un partito in piena forza e la partecipazione di parlamentari, ma anche degli amici albenganesi che sono invitati all’inaugurazione di sabato, lo testimonierà».