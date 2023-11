"Con la testa fra le nuvole", il nuovo fumetto che parla di DSA presentato a Finalborgo

Sfatare stereotipi e pregiudizi su un una tematica molto attuale e diffusa come quella dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) attraverso un linguaggio molto conosciuto e apprezzato dai giovani, ossia quello dei fumetti.

E' questa l'iniziativa, che verrà ufficialmente presentata domani (venerdì 24 novembre, ndr) al pubblico, in particolare quello di età scolastica ma non esclusivamente, e lanciata dall'associazione "Rete Genitori - Lettere Volanti APS" a Finale Ligure.

Alle ore 16, nell'auditorium "Don Franco Destefanis" del complesso di Santa Caterina in Finalborgo, l'associazione, che da anni si occupa di dislessia informando e formando le famiglie che vivono l'esperienza di crescere figli con un differente stile di apprendimento, presenterà il fumetto "Con la testa fra le nuvole - Pensieri a fumetti": una pubblicazione che verrà distribuita agli alunni delle scuole medie di Finale per imparare ad affrontare i DSA non come una patologia, ma come appunto un modo differente di apprendere.

Durante la presentazione interverranno colui che viene considerato un vero e proprio luminare in materia come il professore di neuroscienze Francesco Benso, la responsabile del servizio di neuropsichiatra Asl2 dottoressa Bona, il dirigente dell'Istituto Comprensivo Finalese Luca Mazzara, la dottoressa Giulia Iacoponi psicologa e la fumettista Rosi Marsala, oltre alla rappresentante dell'Associazione Italiana Dislessia, la logopedista dottoressa Elettra Cerruti.