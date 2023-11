Soccorsi mobiliati questa mattina per un pedone investito da un veicolo in via dei Natarella a Savona. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto è intervenuta la Croce Oro di Albissola-sezione Savona. La persona investita, pare una donna, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.