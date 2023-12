Tendenze e abitudini online: anche la Liguria si adatta al marketing digitale

La nostra vita è ormai sempre di più digitale e connessa, con abitudini che cambiano, stili di vita differenti e modi vivere che seguono il ritmo del web. A cambiare, quindi, è anche il marketing.

Siamo un popolo di connessi, una generazione digitale. E anche se le statistiche parlano di un tempo medio online che si è ridotto allo stesso tempo quello trascorso sul web è un tempo diverso, dedicato all’intrattenimento, al tempo libero, al divertimento ma anche allo shopping e all’informazione.

Cambiano le abitudini, cambiano i modi di navigare e, per forza di cose, deve cambiare anche il modo che le aziende hanno di comunicare. Deve cambiare il marketing, insomma, per intercettare i nuovi trend del momento e i nuovi profili degli utenti. Per farlo non può ignorare una costatazione: i social media sono diventati una vera e propria seconda casa per le persone. Il “Digital 2023 – Dati Globali” stilato da We Are Social spiega infatti che dal 2020 il numero di iscritti sui social, in tutto il mondo, è aumentato del 30%, vale a dire +1 miliardo di persone. Un utente medio passa almeno 2 ore e mezza su queste piattaforme, con Facebook che continua a essere il primo della classe (2,95 miliardi di utenti), davanti a YouTube (2,5 miliardi), e WhatsApp (2 miliardi attivi ogni giorno). Attenzione poi a Instagram ma soprattutto all’evoluzione di TikTok, Telegram, WeChat, Snapchat.

Il marketing di oggi, insomma, è un marketing che deve parlare ai social, al pubblico di giovani e a volte di giovanissimi. È un marketing votato al futuro, ma che non dimentica la tradizione. Lo dimostra il caso del gambling, che sfrutta tecnologie di marketing che sono antichissime, ma rivisitate in chiave digitale. Stiamo parlando dei bonus casino che, come si legge qui, sfruttando tecniche di gamification come le ricompense, i premi, i giri gratis riescono ad attirare nuovi utenti e appassionati. Così infatti si riesce a intercettare un pubblico che è sempre più ampio, visto che ormai tutti, o quasi, sono connessi a Internet.

Proviamo a mettere per un attimo la lente d’ingrandimento sulla nostra regione. I valori più recenti di Istat sono ancora quelli pre-pandemia ma parlano di una Liguria in perfetta linea con la media nazionale: il 70% degli abitanti usano internet, con il 53% a farlo tutti i giorni e il 14,3% a farlo una o più volte alla settimana. Praticamente uguale anche la percentuale di chi non usa internet: il 28,6%. Un numero da tenere in considerazione per il nuovo marketing, un marketing che sarà sempre di più online.