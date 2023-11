Albisola, Carlo Pistarino presenta il suo libro "La Spigola nel Lago. La fortuna ha una scadenza. Vita di un comico"

Il talento eclettico di Carlo Pistarino si esprime ora anche tra le pagine di un libro. Sabato 25 novembre, alle ore 16.30, presso la Cartolibreria Sopra le Righe di Albisola Superiore, si terrà l'attesa presentazione del suo nuovo lavoro letterario, "La Spigola nel Lago. La fortuna ha una scadenza. Vita di un comico".

Conosciuto per la sua brillantezza sul palcoscenico, Pistarino non delude mai quando si tratta di regalare emozioni. Tuttavia, il suo talento va oltre la semplice comicità. L'ironia e il sorriso genovesi hanno fatto breccia nei cuori del pubblico, distinguendosi in un panorama televisivo dominato da altre tradizioni comiche.

Nel 2015, durante la serata finale del 14° Festival San Giorgio della Canzone in Lingua Ligure, Pistarino è stato insignito del prestigioso Riconoscimento Elmo Bazzano Ligure Illustre. Questo riconoscimento, istituito per onorare figure di spicco che contribuiscono alla diffusione della cultura ligure, è stato conferito a Pistarino per la sua capacità di rappresentare la regione in modo autentico e originale.

Il premio, ideato da Elmo Bazzano, un grande sostenitore della valorizzazione delle eccellenze liguri, è stato reso un riconoscimento annuale dopo la sua scomparsa nel 2013. La famiglia Bazzano ha continuato questo progetto, celebrando figure di rilievo che hanno dato lustro alla Liguria in ambito nazionale e internazionale.

Silvia Bazzano, membro della famiglia e portavoce del premio, ha commentato con entusiasmo l'invito ricevuto da Carlo Pistarino per la presentazione del suo libro: "Un artista che continua a regalarci emozioni aggiungendo nuovi ambiti artistici. Anche se la sua grande capacità di scrittura non è un mistero essendo già nota, non solo nei suoi monologhi, avendo inoltre permesso ad altri comici di crescere grazie al suo talento di autore/scrittore televisivo e non solo. Attendo altri inviti, certa che la sua vena artista ci donerà ancora nuove creazioni".