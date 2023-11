Giornata contro la violenza sulle donne, Fidapa Finale lancia due nuovi qr code "Nonpossoparlare"

Un 25 novembre con un carico simbolico ancora più forte dopo l’uccisione di Giulia Cecchettin. Ad oggi 106 donne uccise da uomini, una ogni 72 ore.

“Non vogliamo ripetere slogan o parole a vuoto - spiega Maria Gabriella Tripepi, past president e fondatrice dalla sezione di Finale Ligure di Fidapa -. Vogliamo ancora una volta essere donne ‘concrete’ che aiutano ‘davvero’ le altre donne. Oggi chiediamo agli organi di stampa, agli amministratori locali, a tutti voi di aiutarci a divulgare i qr code del programma Nonpossoparlare creato da Rosella Scalone, presidente di Save the Woman e nostra socia Fidapa”.

“Il progetto della chatbot Nonpossoparlare è già attivo a Finale Ligure e in altri 30 comuni d’Italia e da settimana scorsa anche nel Comune di Borgio Verezzi e Cisano sul Neva" prosegue Tripepi.

Ma come funziona? Basta inquadrare il QR e si viene messe in contatto, 24 ore su 24, con un'intelligenza artificiale che risponde immediatamente alla richiedente aiuto come se stesse chattando su WhatsApp. Il programma fornisce risposte precise e inerenti al territorio, il paese da cui si scrive e, sulla base di tutte le informazioni fornite dal vostro Comune, le Asl e le associazioni che sono più vicine. Tutto questo in maniera completamente autonoma e silenziosa: appena chiusa la conversazione se ne cancella ogni traccia, sia sul cellulare che sul computer.

"Potete chiedere in qualunque momento del giorno e della notte e nessuno potrà accorgersene. Chiediamo a tutte le donne, le ragazze di provare questo strumento, anche se non per se stesse, per una amica, una parente. Sapere come funziona e aiutare a farlo conoscere è un gesto di aiuto 'vero' nella lotta contro la violenza sulle donne" precisano da Fidapa Finale.

"Ne parleremo in maniera più approfondita sabato 25 novembre alle 16,30 presso l’Auditorium di Finalborgo prima del concerto previsto dai 'Pomeriggi musicali' e alle 16.30 nella Sala Consigliare del Comune di Borgio Verezzi durante il Convegno organizzato da Agorà 'Violenza di genere: un approccio pratico alla Difesa'" conclude Tripepi.