L'Asl2 approva la graduatoria del "concorsone" e avvia l'iter per l'assunzione di 240 infermieri

L'Asl2 si appresta ad assumere 240 infermieri per le strutture ospedaliere e ambulatori del territorio. In una delibera il commissario straordinario Orlando recepisce la graduatoria finale del concorso unificato per l'area “Riviera Ligure di Ponente” ed espletato dall'Asl1 di Imperia, per avviare l'iter di assunzione.

Nella graduatoria gli infermieri sono 294 e i 240 che verranno assunti copriranno nel carenze e saranno assegnati ai vari reparti e servizi in base alle esigenze verificate dagli uffici delle Risorse Umane, e della Struttura Complessa del Coordinamento Professioni Sanitarie Ospedaliera-Territoriale.