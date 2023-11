La Samp esulta anche con lo Spezia, una doppietta di Depaoli lancia i blucerchiati

Anche il derby ligure si tinge di blucerchiato: dopo le vittorie con Palermo e Modena, la Sampdoria batte anche lo Spezia al termine di una gara equilibrata e decisa da una doppietta di Depaoli, mvp della serata, che ha reso vano il momentaneo pareggio ospite firmato da Kouda. È un successo che certifica una volta di più il buon momento della squadra allenata da Andrea Pirlo e che autorizza a guardare al prosieguo della stagione con rinnovato entusiasmo seppur mantenendo ben saldi i piedi per terra in un campionato imprevedibile come la Serie B. In attesa delle altre sfide della quattordicesima giornata, il Doria sale così a -3 punti dalla zona play-off.

LA PARTITA

Un primo tempo frizzante quello visto stasera a Marassi, con la Samp capace di andare in vantaggio dopo appena 11 minuti con Depaoli abile a chiudere in rete un traversone dalla sinistra di Borini. Il vantaggio blucerchiato dura però appena 6 minuti, Kouda fa 1-1 ribadendo in porta una respinta della traversa con Stankovic ormai fuori causa.

Legni ancora protagonisti al 28' e al 35' ma a sfavore dei padroni di casa: prima è Esposito a centrare la traversa con una conclusione potente, più tardi è invece Borini a colpire il palo con Dragowski che sembrava battuto. In precedenza, al 27', occasione per lo Spezia con Kouda: imprecisa però la sua girata di testa su cross dalla sinistra.

Sul finire della prima frazione proteste blucerchiate per un presunto fallo di mano di Bertola in area avversaria: per l'arbitro Giua nulla di irregolare, una versione che non convince Esposito poi ammonito per proteste. La già poco convincente direzione di gara del fischietto di Olbia, apparso dal cartellino giallo fin troppo facile, scatena definitivamente il pubblico doriano quando poco prima di rientrare negli spogliatoi viene espulso Pirlo presumibilmente per qualche parola di troppo. Seconda espulsione per il tecnico dopo quella rimediata a Bolzano con il Sudtirol nel finale di gara.

L'avvio di ripresa si conferma spigoloso con un paio di situazioni dubbie, una per parte, nelle aree di rigore: per Giua sempre tutto regolare. Al 66' cambio nella Sampdoria: De Luca sostituisce un evanescente Verre. Poco dopo si ferma Borini: il numero 16 lamenta vistosamente un infortunio all'inguine e deve lasciare il campo, dentro al suo posto Delle Monache.

La gara sembrerebbe prendere una brutta piega per gli uomini di Pirlo, ma così non è. Anzi, al 78' arriva il gol del 2-1: cross di Vieira e zuccata di Depaoli, il pallone bacia il palo alla sinistra di Dragowski varcando la linea di porta con il portiere polacco dello Spezia apparso poco reattivo nell'occasione. Inutile il suo successivo tentativo di allontanare la sfera. Qualche istante dopo il 2-1 Esposito sciupa una nitida palla gol per il tris, errore da matita blu forse dovuto anche alla stanchezza.