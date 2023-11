La Sampdoria attende lo Spezia: nel mirino la terza vittoria consecutiva. Pirlo: "Partita che conta"

Torna in campo la Sampdoria che stasera riceve al "Ferraris" lo Spezia (ore 20.30, arbitro Giua) in un derby ligure che può dire molto sul prosieguo della stagione blucerchiata. Lo sa bene il tecnico doriano, Andrea Pirlo, che alla vigilia della gara si è espresso sull'importanza del match fornendo una panoramica della situazione attuale in casa Samp.

"Per quanto ci riguarda non bisogna montarsi la testa, pensare di essere fuori dai problemi dopo i nostri ultimi risultati, ma restare concentrati e avvelenati perché questa è una partita che conta" ha sottolineato Pirlo, descrivendo gli avversari di giornata come una "squadra forte costruita per non stare lì in classifica, con tanti calciatori già in organico in A" aggiungendo poi che l'approdo in panchina di D'Angelo potrà cambiare qualcosa "con quella voglia di dare qualcosa in più che c’è quando arriva un nuovo tecnico".

"Le vittorie portano fiducia all’interno della squadra e all’ambiente - ha spiegato poi il mister blucerchiato commentando i successi con Palermo e Modena - non dobbiamo però essere consapevoli che questa non è la nostra posizione di classifica. Le due ultime vittorie non devono tranquilizzarci, semmai darci la sensazione che possiamo dare ancora di più. La nostra voglia è quella di fare un filotto di vittorie, se le vinceremo tutte...".

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, si va verso la conferma del 4-3-2-1 con Stankovic in porta, Depaoli, Ghilardi, Gonzalez e Giordano in difesa, Kasami, Yepes e Vieira in mezzo al campo. In avanti Esposito supportato da Borini e Verre.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Facundo Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Verre, Borini; Esposito.

ALLENATORE: Andrea Pirlo.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Bertola, Nikolau, Elia; Cassata, S.Esposito, Kouda; Verde, Antonucci, Moro.

ALLENATORE: Luca D’Angelo.