Assicurazione auto: l’importanza della personalizzazione

Un’assicurazione auto è un contratto assicurativo il cui obiettivo principale è la copertura dei danni causati a terzi dal veicolo assicurato qualora si verifichi un sinistro.

Nell’ambito delle polizze auto, con il termine terzi si fa riferimento a cose, animali e persone; relativamente a queste ultime è opportuno essere consapevoli che la copertura assicurativa riguarda anche i passeggeri che si trovano internamente ai veicoli, ma non il conducente (è però possibile richiedere una garanzia accessoria).

L’assicurazione auto, altrimenti detta polizza RCA (Responsabilità Civile Auto), è un contratto a titolo oneroso: essa viene infatti offerta dalle compagnie assicurative dietro il pagamento di un premio in denaro, il cosiddetto premio assicurativo.

A differenza di altri contratti assicurativi, del tutto facoltativi, l’assicurazione auto è obbligatoria per legge per chi detiene la proprietà di un veicolo. Senza copertura assicurativa, infatti, un’autovettura non può soltanto non circolare, ma nemmeno essere parcheggiata su strade a uso pubblico e nemmeno nelle aree private aperte al pubblico.

Assicurazione auto: l’importanza della flessibilità

Tutte le compagnie assicurative offrono il prodotto “polizza auto” e pertanto la scelta potrebbe non risultare facile e immediata. Il fattore prezzo ha sicuramente la sua importanza, ma nel caso delle assicurazioni RCA è altrettanto importante scegliere un prodotto che siacome per esempio l’ assicurazione auto di Genertel che offre al cliente l’opportunità di costruirsi una

Ognuno di noi ha infatti esigenze diverse e la possibilità di personalizzazione è fondamentale. Inoltre, trattandosi di una polizza online ha un interessante profilo di convenienza economica. I prodotti online, infatti, oltre a garantire le medesime prestazioni di una polizza tradizionale, consentono anche un certo risparmio sul premio assicurativo annuo.

Personalizzazione dell’assicurazione auto: le garanzie accessorie

Personalizzare un’assicurazione auto significa in definitiva richiedereche andranno a integrare quella standard. In questo caso si parla di “”; si tratta in sostanza di coperture opzionali che tutelano l’assicurato da eventi che il contratto base non prevede.

L’inserimento di coperture accessorie determina ovviamente un aumento dell’importo del premio annuo, ma offre all’assicurato una maggiore serenità nel caso si dovessero verificare determinati eventi.

Ognuno potrà scegliere le coperture che ritiene più opportune in base alle proprie esigenze personali, comprese quelle di budget.

Esempi di garanzie accessorie sono la rinuncia alla rivalsa (la compagnia non si rivale sull’assicurato in particolari casi in cui abbia la responsabilità del sinistro, per esempio nel caso di guida in stato di ebbrezza), la copertura furto e incendi (si è tutelati nel caso di danni materiali e diretti subiti dal veicolo a causa di furto e incendio), la copertura per gli atti vandalici (danni derivanti da vandalismo sul veicolo fermo, un caso poi non così infrequente) e la garanzia infortunio conducente.

Quest’ultima è una copertura decisamente interessante dal momento che, come spiegato in apertura, la polizza auto di base non offre copertura relativamente ai danni subiti dal conducente in caso di sinistro.

Sono poi disponibili diverse altre garanzie (kasko, assistenza stradale ecc.) che il cliente potrà valutare in fase di preventivo online.

A proposito di quest’ultimo, la procedura è molto semplice: si inserisce la targa del veicolo e la data di nascita dell’assicurato, si inseriscono varie informazioni (residenza, km percorsi in un anno ecc.), si sceglie la formula assicurativa che si ritiene più adatta alla propria situazione, si scelgono le varie coperture e si controllano i risultati. È ovviamente possibile fare diversi preventivi fin quando non si trova quello che più ci soddisfa.