Genoa a Frosinone con la rosa all'osso. Ma Gila non demorde: "Bisogna saper navigare anche col vento contro"

Tanto importante per ritornare in campo dando finalmente continuità agli ottimi risultati casalinghi anche lontano dalle mura amiche, quanto proporzionalmente complicata per la rosa ridotta quasi all'osso, specialmente in attacco.

Sarà infatti un Genoa con ben cinque assenze, per lo più concentrate in un reparto offensivo non certo abbondante anche in condizioni normali, quello di scena nel pomeriggio (ore 15, arbitro Zufferli) allo Stirpe contro quel Frosinone che l'anno scorso privò i rossoblù non della promozione diretta ma del primato arrivandogli davanti dopo una sorprendente cavalcata. Un po' come quella ripetuta finora dai ciociari, rimasti fedeli ai propri principi di squadra giovane (la più giovane dell'intera categoria quest'anno) e propositiva pur cambiando in panchina. E, come qualche mese fa, ancora davanti al Grifone.

Un punto separa le due compagini alla vigilia, la possibilità di qualche scelta in più, sia nell'undici titolare che in panchina è invece appannaggio abbastanza netto di Eusebio Di Francesco. Eppure mister Alberto Gilardino non cerca preventivi alibi, anzi lo sprone ai suoi alla vigilia è forte e chiaro: "Credo che un grande comandante, con la sua grande truppa, debba saper navigare sia quando ha il vento a favore sia quanto lo ha contro. Ed è fondamentale e determinante avere la meta e l'obbiettivo ben precisi".

E così, col rientro dopo circa due mesi del solo Messias e le contemporanee assenze di Retegui, Gudmundsson, Ekuban, Jagiello e Bani, il messaggio è rivolto soprattutto a chi ha avuto meno chances e potrà giocarsele ora. Come ad esempio Puscas, Malinovskyi o Vogliacco: "Ci sono giocatori che hanno giocato meno in quest’ultimo periodo, è in queste partite - ha detto chiaro il tecnico - che potranno dare un contributo. È lì che devi farti trovare pronto, allenandoti sempre a duemila. Detto ciò abbiamo comunque infortunati importanti e ci auguriamo per il bene del gruppo possano rientrare al più presto".

A tenere in pensiero il mondo genoano sono, come detto, in particolare Retegui e Gudmundsson. Su di loro ha fatto il punto Gilardino: "Albert ha accusato un fastidio dopo l’ultima partita, il mattino dopo la gara. Gli esami strumentali hanno riportato un infortunio muscolare da non sottovalutare e rieducare nel modo migliore: tempi certi al momento non so darveli, spero siano brevi. Mateo sta proseguendo il suo lavoro e anche per lui mi auguro che inizio o metà settimana prossima possa tornare in gruppo. Sono due mesi che è fuori, è vero che è tanto ma quello del collaterale è un problema molto fastidioso e doloroso e se non è curato in maniera perfetta può portare a strascichi o cose più gravi". In campo quindi spazio a un'inedita coppia d'attacco con Puscas (decisivo nella vittoria della Romania contro Israele di una settimana fa) e Malinovskyi, anch'esso rientrato dalla nazionale proprio come Vasquez che dovrebbe partire dalla panchina dopo il lungo viaggio di rientro. Nei padroni di casa al posto di Mazzitelli in cabina di regia Gelli, con l'attacco tutto di under 23 guidato da Cuni e con alle sue spalle Soulé, la sorpresa Ibrahimovic e il talento del Real Madrid Reinier.

PROBABILI FORMAZIONI

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Lirola, Monterosi, Okoli, Marchizza; Gelli, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cuni. Allenatore: E. Di Francesco