Associazioni ecologiste contro la vendita delle quote della Centrale del Latte

"Abbiamo appreso della decisione assunta dall'amministrazione comunale di Alessandria di vendere le quote della Centrale del Latte. Siamo fortemente contrari a questa scelta, che reputiamo gravissima".

Cosi commentano ATA PC Alessandria, Pro Natura, AISA Sicurezza Ambientale Liguria, il Laboratorio Aynthesis Alessandria e ATA PC Savona, che proseguono: "La Centrale del Latte di Alessandria e Asti, da tempo ha incorporato anche la "Latte Mu" di Savona e la " Mi latte" di Viareggio, e rappresenta un'importantissima realtà lattiero casearia del Nord Ovest, che fornisce prodotti di alta qualità a un vasto territorio, comprendente Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana. Inoltre, collabora attivamente con produttori di primo piano del territorio savonese".

"Il comune di Alessandria è un socio storico della Centrale, comparendo tra i Soci Fondatori sin dal lontano 1954. Riteniamo che la presenza dell'ente pubblico sia ulteriore garanzia di tutela dell'interesse pubblico e del bene comune, e un suo abbandono vada assolutamente evitato. Crediamo che l'ente pubblico possa e debba impegnarsi nel sostegno di una realtà così importante".

"Stride terribilmente poi, che da un lato si dichiari in continuazione l'importanza del ruolo del soggetto pubblico, contro la privatizzazione sempre più spinta in tanti settori, ma dall'altro si proceda a cedere le quote in un comparto fondamentale, che tocca direttamente il territorio, l'ambiente, e l'alimentazione dei cittadini".

"Per questo chiediamo al sindaco di Alessandria di revocare la vendita delle quote comunali della Centrale del Latte", concludono le associazioni ecologiste.