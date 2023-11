Coldiretti, Dominga Cotarella nuovo presidente di Terranostra

Dominga Cotarella è il nuovo presidente di Terranostra, l’associazione italiana degli agriturismi promossa da Coldiretti. Inoltre, per la prima volta l’ittiturismo è stato inserito nel movimento Terranostra: Davide Busca, Presidente regionale di Terranostra, entra ufficialmente a far parte del Consiglio Direttivo.

La nuova presidente nazionale di Terranostra, Dominga Cotarella, è nata a Orvieto ed è laureata in Scienze Agrarie all’Università della Tuscia. Figlia di Riccardo e Maria Teresa Cotarella, ha cominciato la sua carriera dall’azienda di famiglia, arrivando oggi a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato di “Famiglia Cotarella”, leader mondiale del settore vitivinicolo. Nel 2021 nasce Fondazione Cotarella, con l’obiettivo di promuovere e sostenere stili di vita e cure improntate verso un’alimentazione sana ed equilibrata, sostenendo i valori della tradizione attraverso gli strumenti dell’innovazione e dell’educazione. A dicembre 2022 Dominga Cotarella è stata insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Nel commentare emozionata l’elezione, la Presidente ha sottolineato l’importanza economica e sociale degli agriturismi e delle loro strutture ricettive, ribadendo come oggi più che mai la cucina italiana simboleggi un faro guida per l’intero mondo: “L’agriturismo non è solo uno straordinario volano economico per i territori e per le aree interne del Paese, ma rappresenta anche un potente mezzo di diffusione della cultura del cibo e dell’arte della cucina italiana, candidata a patrimonio immateriale dell’umanità per l’Unesco”.

Il turismo rurale italiano è infatti trainato da un’agricoltura che è la più green d’Europa: “Abbiamo il maggior numero di specialità Dop/Igp/Stg riconosciute (325), 526 vini Dop/Igp e 5547 prodotti alimentari tradizionali. Inoltre, non dimentichiamoci che attraverso Campagna Amica abbiamo creato la più ampia rete dei mercati di vendita diretta degli agricoltori”.

L’impatto sempre crescente degli agriturismi oggi celebra anche la pesca e l’acquacoltura. Così Davide Busca commenta la sua neo-elezione: “È un grande onore far parte del consiglio direttivo nazionale e lavorare per rappresentare al meglio l’agriturismo del mare”.

Busca è un giovane imprenditore e titolare del rinomato ittiturismo “Alalunga” di Savona, una delle società di pesca più giovani d’Italia. È stato Delegato regionale dei Giovani Coldiretti della Liguria dal 2018 al 2023. A luglio di quest’anno è diventato il nuovo presidente regionale di Terranostra. Classe 1990, si definisce un “contadino del mare”.

Busca – spiegano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale – è un vivo esempio di come le giovani generazioni stiano investendo sulle potenzialità del territorio, prime fra tutte la pesca. Una dedizione e una passione del genere meritano di essere messe al servizio di altri. Davide racconta, propone, celebra e promuove la nostra terra straordinaria: la Liguria. Terranostra si ispira alla tutela delle risorse naturali, promuovendo l’attività agrituristica in un’ottica di valorizzazione delle risorse naturali del mondo rurale: chi dunque poteva rappresentare il territorio meglio di Davide Busca? Conoscitore esperto del settore cardine dell’economia ligure, ha da sempre dimostrato una voglia di fare e un’intraprendenza fuori dal comune”.

Nella giornata di ieri è inoltre stato nominato Presidente di Terranostra Dominga Cotarella; al suo fianco sono stati eletti due vicepresidenti, Diego Scaramuzza e Simone Ciferni. Il consiglio direttivo, oltre a Busca, è composto da: Eleonora Masseretti, Stefania Grandinetti, Davide Busca, Marco Masala, Simone Ferri Graziani, Elena Tortoioli, Margherita Sartorio, Manuel Lombardi, Tiziana Torelli, Giuseppe Caruana, Teo Musso e Carmelo Troccoli.