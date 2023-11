Il fascino dei tornei di poker online: tipologie di gara e strategie vincenti

E’ uno dei passatempi più amati a livello globale e rappresenta un importante traino per il mondo dell’intrattenimento ludico e videoludico: parliamo del poker.

La sua estetica iconica si accompagna a un impianto di regole che offre interessanti spunti di riflessione utili a interpretare i rapporti umani nella loro quotidianità: questo gioco è tra i più praticati di sempre e oltre a fondere elementi di introspezione psicologica e calcolo probabilistico, è diventato molto popolare tra fasce di utenti sempre più eterogenee. Il poker, dunque, ha tante anime: incarna l’aspetto ludico-ricreativo, quello introspettivo-psicologico, ma non solo. Questo passatempo, infatti, ha anche un risvolto di tipo economico, un trend cresciuto significativamente con la diffusione dei servizi digitali, che hanno dato vita a una dimensione ludica virtuale. La grande forza del connubio tra poker e mondo online si esprime oggi in fattori come semplicità d’uso e accessibilità: che si tratti di giocare la propria partita o di partecipare a tornei internazionali, le varie piattaforme offrono una grande opportunità fruitiva, rigorosamente a portata di click. Una tendenza ormai stabile, che incide in modo significativo su tutta l’industria del videoludico e i numeri parlano chiaro: nell’ultimo biennio, infatti, sul fronte digitale il mondo del poker è cresciuto di oltre il 14% per il settore cash game ed è andato incontro a un incremento pari quasi il 45% grazie alla grande popolarità riscossa dal circuito dei tornei. Proprio questo segmento, in virtù delle numerose possibilità offerte dalla dimensione digitale, coinvolge una platea di utenti sempre più corposa. Non a caso siti e piattaforme dedicate al poker online offrono la possibilità di partecipare a numerosissimi tornei live: tra le diverse tipologie di eventi non c’è che l’imbarazzo della scelta. Quanti tipi di tornei live esistono online? Lo scopriamo in questa panoramica.

Il torneo, la competizione più apprezzata dai pokeristi

Tra tutte le formule di gioco dedicate al poker, i tornei sono quelli più apprezzati dai gamer, una tendenza che, come abbiamo visto, è ulteriormente cresciuta negli ultimi anni. Si tratta di una tipologia ludica fortemente competitiva, che pur mantenendo l’essenza del cash game, si esprime attraverso dinamiche diverse, incentrate su un sistema a punti. Naturalmente anche nelle formule a torneo il perno centrale è la componente strategica, ecco perché i pokeristi che scelgono di partecipare a questo tipo di eventi live sanno bene che il primo aspetto da affinare è proprio la strategia, la chiave del successo in tutti i contesti ludici. Per potenziare questo fattore è molto importante concentrarsi sul linguaggio del corpo, mettendo a fuoco i risvolti psicologici che ogni competizione al tavolo verde innesca nei giocatori: durante i tornei in presenza saper leggere i tell degli avversari e imparare a gestire e dosare i propri è fondamentale per costruire il uno schema di gioco e questo è un aspetto sottolineato anche dai grandi campioni, come Maria Konnikova. Il modo migliore per fare pratica su queste tattiche di gioco, è quello di affidarsi agli operatori online. Il più amato provider in Italia offre l’opzione di poter giocare a partie singole contro altri utenti o di poter sfidare bot, nonché tornei internazionali ai quali è possibile fare pratica con avversari di ogni livello. In questo modo aè possibile accrescere le proprie abilità in pochissimo tempo, riuscendo magari ad imparare ogni lato del gioco e diventare i prossimi campioni del portale più famoso del poker.

Quali sono le tipologie di torneo più gettonate?

Celebrato dalla musica e dal cinema, il poker esprime la sua essenza nella formula del torneo. Questi eventi online si basano sul meccanismo “tassa di iscrizione - montepremi”. Quando sceglie questa modalità, il giocatore paga una quota di iscrizione al torneo, il buy-in e, in base alla posizione ottenuta nella classifica finale, può vincere un premio in denaro. Solitamente la cifra di partecipazione oscilla tra 50 centesimi e 100 euro. I tornei si suddividono in diverse categorie, ecco una selezione dei più gettonati:

Sit&Go: si tratta di competizioni che prevedono un numero limitato di giocatori. Di fatto si comincia appena si libera l’ultimo posto disponibile, ed è questa la ragione per cui gli eventi di questa tipologia non hanno un orario di inizio ben preciso. Il numero di partecipanti ammessi ai tornei Sit&Go varia da due a dieci.

Tornei multi-tavolo: se si sceglie questa categoria di partita, il gioco si sviluppa su più tavoli e ogni gamer ha l’obiettivo di di eliminare gli avversari presenti al proprio tavolo accumulando via via chips. Man mano che aumentano i posti liberi i vari tavoli vengono accorpati. Nell’ultima fase della competizione i finalisti si trovano riuniti in un’unica sfida. Il valore del premio finale è calcolato in proporzione al buy-in e al numero di partecipanti. Questi eventi possono andare avanti molto a lungo, ecco perché durante lo svolgimento sono previsti momenti di intervallo allo scadere di ogni ora.

Tornei satelliti: questa tipologia di torneo va considerata una sorta di selezione per accedere ad eventi più importanti. Chi vince, riceve un ticket che gli garantisce l’accesso a tornei che prevedono buy-in più costosi: la competizione si conclude quando il numero di partecipanti rimasti in gioco è pari al numero di ticket disponibili.

Strategie vincenti

Quali sono le strategie migliori per distinguersi in un torneo? Esistono almeno cinque regole da tenere bene a mente: vediamole nel dettaglio:

1) Scegliere con cura le mani con cui entrare in gioco: una delle prime regole di un torneo è cercare di avere sempre abbastanza chip per restare in pista, ecco perché è consigliabile mantenere un atteggiamento realista, evitando di buttarsi in giocate troppo complicate. Un evento live di questo tipo dura molto, è dunque necessario essere in grado di selezionare subito le mani da valorizzare. In generale è sempre preferibile lavorare sulle carte migliori e mantenere alto il rapporto tra mani giocate e mani vinte.

2) Controllare il rapporto tra stock e bui: durante un torneo non bisogna mai trovarsi corti, ecco perché per gestire al meglio la partita è importante mantenere il rapporto minimo consigliato tra chip e grande buio, che è di 10 a 1. Scendendo al di sotto di questa proporzione si rischia di non riuscire a sviluppare alcun gioco, pur avendo in mano una combinazione forte.

3) Andare a caccia di “bui”: il momento per andare a caccia di “bui” in un torneo è nella fase degli “ante”, quando già in preflop il piatto può presentare un consistente numero di chip.

4) Mantenere il controllo delle proprie puntate: mai improvvisare una giocata. Questa regola aurea è fondamentale per avere sempre ben chiaro lo svolgimento di una mano ed evitare così di perdere un piatto, ecco perché prima di entrare in una mano potenzialmente negativa, è opportuno pensarci bene ed eventualmente andare avanti in modo deciso puntando a vincere.

5) Fare attenzione alla bolla: la fase più complessa del torneo coincide con lo scoppio della bolla e mai come in questo momento è importante evitare possibili errori perché si rischia di perdere posizioni riducendo il totale del premio in palio. Se ci si accorge di essere corti è molto importante osservare il gioco degli avversari per cercare di capire chi eventualmente ha uno stack più corto del proprio: una volta individuato il giocatore più debole è fondamentale far sì che esca per primo da torneo, in questo modo ci si garantisce la possibilità di accedere alla bolla. Se ci si rende conto di avere lo stack più corto tra tutti i partecipanti, l’obiettivo è cercare di rientrare in partita vincendo qualche piatto. Quando, invece, si rientra tra i chip leader, la chiave del successo sta tutta nella capacità di mettere in campo un gioco aggressivo: facendo leva sulla componente psicologica, infatti, è possibile portare gli avversari a ridurre sensibilmente le proprie chip.

Tra gli aspetti più apprezzati dagli appassionati di poker online c’è la possibilità di accedere a eventi live di portata internazionale: i tornei, in particolare, rappresentano una formula di gioco molto divertente che estende il tavolo verde virtuale a partecipanti sparsi in tutto il mondo. Tra Sit&Go, tornei satelliti o multi-tavolo, i pokeristi possono scegliere tra una gamma di opportunità in cui gli elementi vincenti sono tecnica, strategia e componente psicologica, il tutto declinato in chiave digitale.