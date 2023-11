L'Alta Val Bormida imbiancata dal "graupel" (FOTO)

L'abbassamento delle temperature ha regalato una prima spruzzata di neve insolita, conosciuta come "graupel", che ha fatto la sua comparsa in Alta Val Bormida, interessando in particolare i comuni di Calizzano e Bardineto.

Questo evento meteorologico particolare, caratterizzato da fiocchi tondi, morbidi e granulosi, si distingue nettamente dalla grandine e può avvenire anche con temperature leggermente superiori allo zero, come confermato dalle misurazioni di questa mattina, con soli +0,5°C.

Il graupel è un fenomeno meteo affascinante che ha il potere di sorprendere anche gli esperti del settore. Diversamente dalla neve convenzionale, si forma quando minuscole goccioline d'acqua si congelano attorno a minuscoli nuclei di condensazione presenti nell'atmosfera.

Questa caratteristica gli conferisce una consistenza più granulosa e meno compatta rispetto alla neve tradizionale. Ne risulta una pioggia di fiocchi minuscoli ma delicati, che spesso si sciolgono al contatto con le superfici più calde, come strade e terreni.