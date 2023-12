Albissola, alla Fornace Alba Docilia la mostra "Il Presepe, una lunga storia"

Oggi, venerdì 1° dicembre, alle ore 16, si terrà l'inaugurazione della mostra dedicata all'antica tradizione del presepe alla Fornace Alba Docilia nel centro storico di Albissola Marina (via Stefano Grosso 24/26).

In occasione degli ottocento anni dal primo presepe al mondo, quando per Natale del 1223 San Francesco allestì a Greccio un presepe vivente, viene inaugurata ad Albissola Marina una mostra di figure del presepio da collezione, che raccontano la storia locale di una tradizione recentemente tornata all’attenzione degli appassionati.

Inizialmente i presepi, con grandi figure in legno e in terracotta, venivano allestiti principalmente nelle chiese e in luoghi pubblici sacri. Nell’era barocca e poi nel 1700 queste rappresentazioni cominciarono ad essere allestite anche nelle case delle famiglie nobili. Parecchi anni più tardi il presepe si diffuse anche tra la gente più povera, con statuine più semplici e meno sfarzose. Più recentemente gli artisti hanno contribuito a mantenere viva la tradizione con opere d’arte contemporanea.

In mostra ad Albisola figurine pregiate derivanti da collezioni private (R. Giusto e G. Lombardi), opere popolari del passato e interpretazioni recenti di artisti contemporanei. La mostra temporanea, alla Fornace fino al 21 gennaio 2024, si armonizza con la mostra permanente dedicata alla storia della tradizione presepiale dei “Macachi di Albisola” visitabile tutto l’anno.

L’inaugurazione della mostra è l’occasione per la presentazione del calendario in dialetto ligure, U Lûnäiu 2024, che ha come tema le figure tradizionali del presepe popolare. Grazie alla partecipazione del gruppo Inuetta, attivo alla Fornace Alba Docilia, e alle fotografie di Enrica Noceto, ideatrice del progetto, quest’ anno il calendario è arrivato alla quarta edizione.

Gli orari: giovedì 16/18, sabato e domenica 10/12 e 16/18.