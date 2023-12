Savona ricorda Filippo Noberasco nel 140esimo anniversario dalla nascita

Sabato 2 dicembre, alle ore 16, la Sala Rossa del comune di Savona sarà il palcoscenico di un evento speciale organizzato dalla Società Savonese di Storia Patria per commemorare il 140° anniversario dalla nascita di Filippo Noberasco, figura di spicco nella storia della città.

Autore di tre importanti volumi intitolati "Storia di Savona", pubblicati tra il 1926 e il 1928, Noberasco ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama storico e culturale della regione. Segretario e successivamente presidente della Società Savonese di Storia Patria, si è distinto come storico e ricercatore, con una vasta produzione di studi e articoli pubblicati negli "Atti" della stessa Società tra il 1916 e il 1941.

Oltre a un'intensa attività accademica, Noberasco ha svolto un ruolo fondamentale come direttore della Civica Biblioteca di Savona e come responsabile della Pinacoteca, contribuendo significativamente alla diffusione e alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

La sua prematura scomparsa nel 1941, a causa di una polmonite, ha lasciato un vuoto nel mondo accademico e culturale. Tre giorni prima del suo decesso, Noberasco, nonostante le precarie condizioni di salute, aveva tenuto una conferenza commemorativa dedicata allo storico Agostino Bruno, evento svoltosi presso il Salone del Palazzo dell'Anzianìa di Savona.

L'evento di sabato sarà un'occasione per ricordare l'eclettica figura di Noberasco, sia come storico e studioso appassionato, sia come figura attiva e dedicata funzionario comunale e cattolico impegnato nel sociale.

La commemorazione sarà presieduta da Giulio Fiaschini, Marco Genzone, Maria Teresa Noberasco, Furio Ciciliot e Rinaldo Massucco, personalità che daranno vita a un omaggio sentito e doveroso. L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Savona e della sezione savonese del Rotary.