Concessioni demaniali e Bolkenstein, Vaccarezza (Lista Toti): "Dopo la Cassazione, ora palla davvero alla politica"

La sentenza della Corte di Cassazione di una settimana fa (leggi QUI) ha riportato sul tavolo della politica la celeberrima "Bolkenstein".

Una decisione, quella assunta dall'organi giuridico sul ricorso presentato dal Sindacato Italiano Balneari (SIB) che "ora chiama al momento della verità la politica" su come applicarla.

Lo chiede il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, sottolineando innanzitutto come la "direttiva servizi" sia stata finora sbagliata nei suoi tentativi di applicazione "perché deve riguardare i servizi e non i beni, quali sono le spiagge" e recepita dall'Italia "in maniera totalmente errata".

Un iter, secondo il capogruppo in Consiglio Regionale della Lista Toti, verso il quale la politica ha dato dapprima risposte "confuse e contraddittorie" per poi stopparsi nel passaggio "dalle aule della politica a quelle dei tribunali" ed essere quindi "condizionata" dalle sentenza del Consiglio di Stato sul tema. Una posizione tenuta in forte considerazione anche dagli organismi europei, aggiunge il consigliere.

"Oggi quelle sentenze non ci sono più e allora ci ritroviamo col primato della politica senza più alibi e giustificazioni: dopo essersi espressa in campagna elettorale, la politica deve dimostrare di essere una cosa seria. Il futuro di 30mila aziende italiane, per lo più piccole e medie, di circa un milione di persone che mette il piatto in tavola grazie al sistema balneare com'è stato concepito in questo Paese" continua Vaccarezza, ricordando come questo sia da traino per un intero indotto turistico, non solo in stagione estiva peraltro.

"E' arrivata l'ora di smettere di parlare e di fare, il Sib ha creato una finestra che non sarà eterna ma all'interno della quale la politica dovrà esprimersi: ora è il tempo che la politica faccia il passo decisivo" conclude.