Avis delle Albisole e Croce d'Oro insieme per promuovere la donazione di sangue

“Raffaella mi ha presentato questo progetto che è sembrato subito molto utile per tutta la comunità - ha dichiarato Alessio Salis, Presidente della Croce Oro - La nostra forza sicuramente è riuscire ad attingere al nostro bacino di militi per fare attività alternative rispetto all'attività sull'ambulanza. Sono rimasto molto sorpreso dal vedere quanti ragazzi/e fossero già intenzionati a donare, ma semplicemente non conoscessero il giusto percorso da fare e piacevolmente colpito da quante persone sono state raggruppate in cosi poco tempo. Ringraziamo quindi ancora Raffaella per il suo impegno e ovviamente tutte le persone che hanno deciso di donare, e speriamo di riuscire a fare altre giornate come queste”.