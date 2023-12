A Savona le luminarie in musica: per le feste natalizie le frasi delle canzoni di Annalisa

Amazon Music e Annalisa danno il via al Natale portando in scena i testi più famosi della cantante ligure.

I versi di “Bellissima”, “Ragazza Sola” e “Mon Amour”, che hanno fatto ballare tutti in questi mesi, da oggi brillano vivaci per le strade di Savona.

Le inaspettate luci e addobbi natalizi accompagneranno i cittadini, fan e passanti facendoli entrare nel perfetto mood natalizio, dal 2 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024.

“Vedere Savona, città che mi ha visto crescere, illuminata dalle frasi delle mie canzoni, mi emoziona davvero e di certo renderà questo Natale per me speciale” ha dichiarato Annalisa, che ha appena annunciato il nuovo concerto, il terzo, al Forum di Assago nel 2024 e il cambio di venue per la tappa di Padova.

Quest’anno Annalisa e Amazon Music hanno fatto un regalo speciale ai fan per celebrare le festività natalizie presentando “Christmas (Baby Please Come Home) (Amazon Original)“, disponibile esclusivamente su Amazon Music.