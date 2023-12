Genoa, contro l'Empoli in un "Ferraris" spoglio ma con un Retegui in più nel motore

"Dimostrare ancora di esserci", nonostante il settimo gol subito nel finale di gara e costato l'ottavo punto sfumato, quello che a Frosinone ha privato il Grifone di un punto che sarebbe stato meritato premio per quanto visto in campo, e nonostante ancora qualche problema di infermeria, che va via via risolvendosi pare.

Ha così il nome dell'Empoli l'opportunità di riscatto per il Genoa, per tenere a debita distanza la zona più pericolosa della classifica, in un "Ferraris" spogliato dei suoi vessilli e dei suoi colori dalla protesta dei tifosi contro alcuni provvedimenti degli organi competenti, nel quale però non mancherà l'apporto dei circa trentamila supporters rossoblù (ore 15, arbitro Aureliano di Bologna).

Un riscatto che, a dispetto delle critiche circa qualche sostituzione e cambiamento nel finale dello Stirpe, si fonderà su quella che Gilardino ha definito "l'unica cosa certa: il lavorare ed essere focalizzati sull'obbiettivo". Ma anche qualche buona notizia dall'infermeria, perché se sei giorni fa si è rivisto per pochi minuti Messias, quest'oggi la stessa cosa potrebbe essere per il bomber Mateo Retegui.

L'italo argentino, fermo praticamente dalla trasferta di Udine di due mesi fa ad eccezione di 45' contro la Salernitana, si è allenato tre giorni col gruppo in settimana ed è stato convocato. Il tecnico però ci va cauto: "Valuterò con lui dopo la rifinitura, ho parlato con lui tutti i giorni: ha grande voglia e se ci saranno le condizioni, sarà in campo dal primo minuto". Il segnale social l'attaccante l'ha mandato, con una storia Instagram dov'è parso carico, il resto si vedrà a breve.

Chi di sicuro non sarà del match è invece l'islandese Gudmundsson, così come Bani, Ekuban e Strootman. Per quest'ultimo i tempi di recupero saranno un po' più lunghi (si parla di inizio del nuovo anno), l'ex Trabzonspor sarà invece valutato nei prossimi giorni mentre a Monza, dopo la trasferta di martedì in Coppa Italia a Roma contro la Lazio, potrebbero tornare il difensore e "Gud".

Dopo i periodi di scelte quasi obbligati si va quindi verso il recupero di qualche soluzione in più da schierare in campo per Gila. Nel frattempo il presente impone di guardare ai toscani per cercare pesanti punti salvezza: "Sono una squadra temibile che ha vinto sia a Firenze che a Napoli - ha ricordato il tecnico genoano - Lavoreranno per ripartire coi loro giocatori brevilinei e di gamba, bravi a giocare nello stretto: dovremmo alzare l'attenzione mentale imponendoci un certo tipo di atteggiamento".

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Messias, Retegui. Allenatore: A. Gilardino.

Empoli (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Maldini. Allenatore: A. Andreazzoli.