Altare, il 7 dicembre il paese si illumina con l'accensione dell'albero di Natale

L'attesa per il Natale si fa sentire ad Altare, con un evento speciale che porterà gioia e festa in tutta la comunità. Il prossimo 7 dicembre, alle ore 16.15, piazza Monsignor Bertolotti sarà il palcoscenico per l'accensione dell'albero di Natale, un momento atteso e partecipato da tutti i residenti.

L'evento, promosso da tutte le associazioni del paese, non si limiterà all'emozionante accensione dell'albero: ci sarà spazio anche per la convivialità e la condivisione, con una gustosa merenda offerta a tutti i presenti.