Spotorno, il 7 dicembre la musica del maestro Pampararo per un concerto a scopo benefico organizzato dal Lions Club

Il Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio e l’Associazione “Il Melograno: uniti per Spotorno”, nell’ambito di una serie di iniziative a carattere sociale in collaborazione con il Comune di Spotorno e altre Associazioni benemerite tra cui la Pubblica Assistenza Croce Bianca volte a recuperare fondi per donare all’Ospedale San Paolo di Savona attrezzature al reparto Urologia, organizzano giovedì 7 dicembre un concerto a ingresso libero con offerta.

Il noto veterinario e musicista Riccardo Pamapararo si è messo gratuitamente a disposizione come in altre precedenti occasioni e regalerà ancora una volta agli intervenuti, che si auspica numerosi, momenti di intensa emozione. Non è la prima volta che il Maestro Pampararo mette a disposizione la sua arte per intrattenere, sempre a fine benefico o per amicizia personale il pubblico spotornese: si ricordano tra gli altri il concerto tenuto nel 2010 sempre a favore dell'Associazione di volontariato "Il Melograno - Uniti per Spotorno" in ricordo del fondatore e primo presidente dr. Nicola Citriniti (primo Presidente e fondatore anche del locale Lions Club) e quello tenuto pochi mesi fa per ricordare a cura del Circolo Socio Culturale Pontorno il poeta dialettale Giuliano Meirana, recentemente scomparso.