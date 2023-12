Sampdoria, brusco passo indietro: blucerchiati ko al "Rigamonti", il Brescia vince 3-1

Si ferma a quota tre la striscia di vittorie consecutive della Sampdoria. A frenare la rincorsa blucerchiata ci pensa un Brescia rinvigorito dalla cura Maran, che supera 3-1 la squadra genovese grazie a una prova di grande intensità, specie nel primo tempo, chiuso in vantaggio di tre reti.

Pirlo, sostituito nuovamente in panchina dal suo vice Baronio, conferma il 4-3-2-1 delle ultime uscite, con la sola novità De Luca al posto dell'infortunato Borini, ma l'impatto sul match non è quello ammirato contro Modena e Spezia: le "Rondinelle" impongono un ritmo e un'intensità molto alti fin dai primi minuti e al 9' ci pensa Jallow, bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo dopo l'ottima intuizione di Galazzi, a raffreddare le ambizioni della Sampdoria.

La reazione blucerchiata non è prepotente, solo una conclusione di Vieira (costretto poi a lasciare il campo ad Askilden) e una mancata deviazione di testa dello stesso centrocampista norvegese sulla punizione calciata da Verre non bastano a impensierire la porta lombarda. La squadra di Maran continua a premere e al 34' è Borrelli, fortunato dopo un rimpallo in area, a trovare il diagonale vincente per battere nuovamente Stankovic, prima del 3-0 di Bjarnason al 41' che suona come una sentenza.

La ripresa, infatti, scorre via senza particolari sussulti: il Brescia tiene bene il campo senza esporre il fianco alla Samp che, prima della rete di Giordano al 85' (gran sinistro da fuori sotto l'incrocio), rischia di subire anche il poker sulla sassata di Van de Looi infrantasi contro la traversa.

Per i blucerchiati è una brutta battuta d'arresto che interrompe il momento positivo delle ultime settimane: come sottolineato da Pirlo, il campionato resta ancora lungo con ampie possibilità di risalita, ma la sensazione è che i problemi di questa squadra non siamo assolutamente del tutto superati.

Il tabellino:

BRESCIA-SAMPDORIA 3-1

Reti: 9' Jallow, 34' Borrelli, 41' Bjarnason, 85' Giordano

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Adorni (46' Papetti), Cistana, Jallow(69' Huard), Mangraviti; Dickman, Van De Looi, Galazzi (80' Fogliata); Bjarnason (69' Bianchi), Bisoli; Borrelli (74' Moncini). All. Maran.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami (69' Stojanovic), Yepes (69' Ricci), Vieira (29' Askildsen); Esposito (81' La Gumina), Verre (69' Delle Monache); De Luca. All. Baronio (Pirlo squalificato).

Arbitro: Volpi di Arezzo