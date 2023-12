Serie B: le prove di risalita della Sampdoria passano dalla trasferta di Brescia. Pirlo: "Percepisco entusiasmo, sappiamo quali armi utilizzare per metterli in difficoltà"

L'ostacolo Brescia tra la Sampdoria e la quarta vittoria consecutiva in campionato.

E' una tappa insidiosa, da affrontare con il giusto atteggiamento, quella che i blucerchiati si apprestano a vivere nel pomeriggio al "Rigamonti" contro le rondinelle di Maran (fischio d'inizio alle ore 16.15, arbitro Volpi): senza l'infortunato Borini - operato in settimana in Finlandia e out sicuramente fino a gennaio - Pirlo (oggi squalificato) punta comunque a cavalcare l'onda lunga delle ultime giornate, con una Samp finalmente credibile e agguerrita: "E' merito dei ragazzi che ci hanno creduto anche nei momenti più bui - le parole dell'allenatore blucerchiato alla vigilia di una gara che lo vedrà tornare nella sua Brescia a più di dieci anni dall'ultima volta, quando indossava la maglia del Milan - percepisco entusiasmo durante la settimana e c'è grande voglia di risalire la classifica, la Serie B, come si è visto anche lo scorso anno, è un campionato molto livellato che ti dà la possibilità di recuperare".

Nota dolente l'infortunio di Borini: "E' un giocatore per noi importante, ma abbiamo diverse opzioni, come De Luca, La Gumina e o un centrocampista più avanzato sulla trequarti, da poter adottare dall'inizio o a partita in corso. Rientra anche Murru, mentre la prossima settimana spero possano tornare a disposizione Benedetti e Pedrola".

Ma come spesso accade, squadra che vince non si cambia: quasi certa, infatti, la conferma dello stesso undici, fatta eccezione per Borini, schierato nel derby vinto 2-1 contro lo Spezia.

Sul versante opposto, la squadra di Maran va a caccia di un successo che manca dallo scorso 21 ottobre (1-0 a Terni), seppur i due pareggi raccolti contro SudTirol e Pisa abbiano ridato un minimo di fiducia a tutto l'ambiente.

Le probabili formazioni :

BRESCIA (3-4-2-1): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Van de Looi, Bisoli, Huard; Galazzi, Bjarnason; Borrelli.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Martinez; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Verre, Esposito; De Luca