Come riconoscere se il proprio capo è un leader

In Italia, l'occupazione lavorativa nel 2023 mostra segnali positivi post-pandemia. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), a gennaio 2023, più di 23 milioni di persone erano occupate, con un incremento significativo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e autonomi. Questa crescita ha toccato tutti i segmenti della popolazione in maniera omogenea, un'indicazione promettente per il futuro professionale degli italiani​​. Tuttavia, il tasso di disoccupazione si attesta al 7,9%, con un picco del 22,9% nella fascia più giovane. La riduzione del 3,7% degli inattivi suggerisce un crescente interesse verso il lavoro e l'educazione, indicando una rinascita della speranza professionale​​.

Capo vs Leader: le differenze fondamentali