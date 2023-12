La Lightning Network: accelerazione dell'adozione e della scalabilità di Bitcoin

La rete Lightning è il protocollo di secondo livello della blockchain Bitcoin e una soluzione di pagamento digitale che offre ad aziende e consumatori maggiore velocità, comodità e convenienza. Questo sistema peer-to-peer migliora la capacità e la velocità della blockchain Bitcoin. La blockchain di Bitcoin ha aperto la strada a transazioni basate su blockchain, risorse digitali e applicazioni decentralizzate. Tuttavia, devono affrontare problemi di scalabilità che ne limitano l’adozione e il pieno potenziale. Un protocollo di secondo livello introduce funzionalità aggiuntive, rendendo la blockchain di Bitcoin scalabile e robusta per l’adozione su larga scala. Per una migliore esperienza di trading, devi disporre di una piattaforma di trading affidabile come immediatemomentum.net.

Comprensione della Lightning Network

La lightning network è un sistema decentralizzato peer-to-peer che migliora la capacità e la velocità della blockchain di Bitcoin facilitando transazioni sicure off-chain. Questo sistema utilizza la lightning network di secondo livello per elaborare e regolare le transazioni di Bitcoin, una blockchain di primo livello. Di conseguenza, elimina la complicazione della conferma dei blocchi dalla blockchain principale quando una persona effettua una transazione. Questo sistema migliora la scalabilità di Bitcoin riducendo i costi delle transazioni. Di conseguenza, rende la criptovaluta un'opzione per un uso quotidiano.

Quando Satoshi Nakamoto creò il Bitcoin, desiderava che fosse più di un sistema di pagamento decentralizzato peer-to-peer per accedere ai servizi finanziari senza intermediari. Poiché sempre più persone si rivolgono alle piattaforme per acquistare e utilizzare questa criptovaluta, la sua rete deve affrontare due limitazioni significative. Queste sono la lenta velocità delle transazioni e le commissioni elevate.

La dimensione dei blocchi della blockchain di Bitcoin è limitata a 1 MB. Di conseguenza, essa può elaborare solo da 5 a 7 transazioni al secondo, un numero molto inferiore rispetto al numero di transazioni che il sistema Visa può completare nello stesso lasso di tempo. Inoltre, la durata della conferma delle transazioni può variare da alcuni minuti a diversi giorni. Con l'incremento dell'uso della rete Bitcoin, alcune persone pagano commissioni più elevate per completare le transazioni più velocemente. In alcuni casi, le commissioni di transazione superano l'importo stesso della transazione. Pertanto, nel 2015, Tadge Dryja e Joseph Poon hanno sviluppato la Lightning Network per aiutare la blockchain di Bitcoin a superare queste sfide significative. Questa rete migliora le prestazioni e l'efficienza della blockchain di Bitcoin. Molti contributori hanno sostenuto questo progetto e il suo lancio è avvenuto nel 2018.

Come la Lightning Network accelera la scalabilità e l'adozione di Bitcoin

Man mano che aumentano i partecipanti o i miner nella rete Bitcoin, il sistema nel suo complesso risulta appesantito, specialmente quando la blockchain affronta volumi elevati di transazioni. Di conseguenza, Bitcoin affronta sfide di scalabilità e adozione, poiché le persone si rivolgono ad altre criptovalute o metodi di pagamento quando le transazioni diventano lente. La lightning network utilizza canali di pagamento per spostare le transazioni fuori dalla blockchain. I canali di pagamento sono contratti intelligenti che consentono transazioni peer-to-peer illimitate tra gli utenti. Essi agevolano costi ridotti per diverse transazioni quasi istantanee. All'atto di stabilire un canale, il mittente aggiunge Bitcoin alla Lightning Network per la transazione. Il destinatario crea una ricevuta in base alle proprie preferenze. Si noti che la Lightning Network non liquida una transazione completamente. Alla chiusura del canale di pagamento, la rete combina tutte le transazioni e le invia alla blockchain per la registrazione. In questo modo, questo canale elimina la congestione di rete che sorge dalle piccole transazioni e riduce anche le commissioni di transazione. Inoltre, la Lightning Network facilita pagamenti multi-hop, consentendo agli utenti di trasferire denaro ad altri utenti senza connettersi direttamente al canale. Ciò avviene attraverso l'instradamento tra diversi canali per migliorare la flessibilità e aumentare la scalabilità della rete.

Parola Finale