L'importanza delle app per un business di successo

Per lavorare, studiare, giocare, interagire con amici e parenti o semplicemente per acquistare beni e servizi, sempre più persone utilizzano i dispositivi digitali e in particolare le applicazioni fornite dalle diverse aziende. Le app sono ormai diventate indispensabili per la fruizione di alcuni servizi e sempre più imprese decidono di investire nel loro sviluppo per raggiungere alcuni obiettivi strategici come l’aumento delle vendite, la maggiore visibilità online o per far conoscere nuovi prodotti e servizi. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio l’evoluzione delle app e quali sono i vantaggi che apportano alle imprese sia online che offline.

L’evoluzione delle app

Non tutti sanno che la prima applicazione per i telefoni cellulari è stata lanciata nel lontano 1997da Nokia, con il suo famoso gioco Snake, che diventò subito virale tra gli utenti. Dopo il lancio di Snake, un altro passaggio fondamentale per lo sviluppo app è la commercializzazione del primo iPhone nel 2007 che si caratterizzava per la presenza di diverse applicazioni preinstallate, una versione beta di quelli che sarebbero diventati gli smartphone dei giorni nostri. Il successo dell’iPhone tra i consumatori spinse Google a sviluppare il suo nuovo sistema operativo Android e all’introduzione di diverse app sui suoi cellulari. Il 2008 segna la data fondamentale per l’evoluzione delle app, vengono resi disponibili l’Apple Store e l’Android Market, dove gli utenti possono scaricare gratuitamente o a pagamento le applicazioni per studiare, lavorare, giocare o acquistare prodotti. Per comprendere quanto siano diventate virali le applicazioni, basta rilevare un dato del 2010: gli utenti dall’Apple Store hanno effettuato oltre 5 miliardi di download e la parola "app" diventa la più ricercata sui principali motori di ricerca. Il successo delle app negli anni è da imputare alla facilità di utilizzo, alla possibilità di usare esclusivamente un device mobile e soprattutto ai costi davvero bassi rispetto a quelli dei tradizionali software. Se si pensa al passato, il telefono cellulare era solo un dispositivo per fare chiamate, inviare messaggi o controllare le mail, mentre adesso è uno strumento versatile e multifunzione, fondamentale per ogni aspetto della nostra vita, un processo possibile solo grazie alla presenza delle applicazioni.

I vantaggi di sviluppare app per le imprese

Come abbiamo sottolineato in precedenza, le app sono ormai parte integrante delle nostre vite, per questo vogliamo specificare quali possono essere i vantaggi per le imprese che decidono per lo sviluppo app con la finalità di far crescere il loro business. Il primo vantaggio per le imprese che decidono di sviluppare un'applicazione è rappresentato dalla maggiore visibilità del brand, che non sarà più confinato al sito web ma potrà essere visualizzato su tutti i tipi di dispositivi mobile, raggiungendo milioni di utenti. Le app sono particolarmente utili per chi vuole fidelizzare la propria clientela, ad esempio se un consumatore ha effettuato un acquisto su uno shop online, basterà suggerirgli di scaricare l'app per accedere a promozioni esclusive, visualizzare gli aggiornamenti o salvare i propri dati personali per il prossimo acquisto. Le app sono ormai il sistema preferito dagli utenti anche per prenotare alberghi, gestire le finanze o monitorare la propria attività fisica, soppiantando così i tradizionali sistemi di fruizione, come l'accesso in filiale, il contatto diretto con le strutture ricettive o l'allenamento tradizionale in palestra. Le imprese, a prescindere dal settore in cui operano, devono assolutamente sviluppare una propria app per intercettare gli utenti che preferiscono utilizzare questo strumento rispetto alla ricerca sul pc o a recarsi presso le diverse attività commerciali. Tra i pro nello sviluppare una propria app vi è anche la possibilità di testare nuovi servizi e funzionalità e ottenere immediatamente un feedback. Se si creano delle app aziendali, si ha una repentina riduzione dei costi, ad esempio non si dovrà più stampare del materiale pubblicitario per promuovere i prodotti, ma sarà necessario aggiornare l'app con le nuove offerte in corso o consentire il download del catalogo online. Per aumentare la conoscibilità del brand si possono integrare nelle app, le notifiche push che comunicano all'utente se vi sono promozioni, novità o news da visualizzare. Con le app si possono gestire con più velocità e semplicità i clienti, visto che non sarà più necessario attivare un numero verde per l'assistenza, ma servirà soltanto inserire la live chat o la possibilità per gli utenti di inviare richieste di informazioni accedendo a una delle sezioni presenti sull'app.

A chi rivolgersi per sviluppare una nuova app

Creare un'app per la propria azienda non è sicuramente semplice, perché deve essere fruibile su tutti i device mobili, avere diverse sezioni, essere innovativa e semplice da usare. Per lo sviluppo app suggeriamo di avvalersi di professionisti, come i consulenti di Polo Digitale, company che si occupa da diversi anni di accompagnare le imprese nei processi di innovazione e digitalizzazione, offrendo servizi all'avanguardia come la progettazione di applicazioni, siti web e software. Polo Digitale sviluppa app personalizzate di grande impatto grafico, che presentano al meglio i servizi delle imprese e allo stesso tempo diventano uno strumento davvero utile per gli utenti. La company Polo Digitale è già stata scelta da importanti aziende per lo sviluppo e l'implementazione di servizi web come Barilla, Porsche, Comfort Zone e Roi Group. Per accrescere il successo della propria azienda, le app rappresentano sicuramente uno strumento fondamentale, ma è necessario lasciare da parte l'improvvisazione e rivolgersi a professionisti per lo sviluppo, la pubblicazione e l'aggiornamento continuo.