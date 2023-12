Sicurezza del portafoglio Bitcoin nel 2023: migliori pratiche e raccomandazioni

La sicurezza del portafoglio Bitcoin è ora più critica che mai. Sempre più utenti di criptovaluta scelgono l’autocustodia a causa della maggiore vulnerabilità degli scambi di criptovaluta. La maggior parte degli utenti, trader e investitori di Bitcoin preferisce mantenere fondi limitati nei propri conti di scambio di criptovaluta. Questo perché gli hacker hanno dimostrato la loro capacità di hackerare gli scambi di criptovaluta e rubare fondi nei conti degli utenti. Per garantire la sicurezza durante il trading di Bitcoin, è necessario visitare la piattaforma immediate enigma.

I portafogli Bitcoin non sono completamente privi di rischi. Se qualcuno ottiene la chiave privata del tuo portafoglio Bitcoin, può trasferire tutti i fondi. Tuttavia, l'autocustodia ha un livello di rischio inferiore poiché tu controlli le chiavi private per accedere ai fondi del tuo portafoglio.

La maggior parte delle persone trasferisce Bitcoin nei propri portafogli crittografici dopo averli acquistati tramite piattaforme. Ma come puoi migliorare la sicurezza del tuo portafoglio Bitcoin nel 2023? Ecco le migliori pratiche e raccomandazioni.

Protezione delle Chiavi Private

Le chiavi private permettono a te o a chiunque altro di accedere e trasferire i fondi nel tuo portafoglio criptato. Pertanto, è fondamentale proteggerle a tutti i costi. Evita di condividere le chiavi private del tuo portafoglio Bitcoin con altre persone. Inoltre, non conservare le chiavi private su un dispositivo che è connesso a Internet. Invece, utilizza un portafoglio software o hardware con autenticazione a due fattori e crittografia robusta per mantenere le chiavi private offline.

Investi in un Portafoglio Sicuro

Hai molte opzioni quando scegli un portafoglio Bitcoin. Invece di selezionare il primo portafoglio criptato che trovi online, fai una ricerca sulle opzioni disponibili per sceglierne uno con una reputazione per misure di sicurezza più efficaci. Ad esempio, opta per un portafoglio Bitcoin con un team di sviluppo solido e una verifica da parte di aziende di sicurezza terze. Assicurati inoltre che il portafoglio criptato abbia un precedente di fornire una maggiore sicurezza ai Bitcoin degli utenti. Poiché i portafogli hardware conservano le chiavi private offline, sono l'opzione più sicura perché sono meno vulnerabili a furti e attacchi informatici.

Aggiorna Regolarmente il Software del Tuo Portafoglio

Assicurarsi che il software del portafoglio sia sempre aggiornato è essenziale per la manutenzione della sicurezza e le prestazioni ottimali. Gli sviluppatori di software per portafogli criptati rilasciano frequenti aggiornamenti per migliorare le funzionalità, correggere vulnerabilità e migliorare l'esperienza dell'utente. Pertanto, aggiorna regolarmente il software del tuo portafoglio per utilizzare l'ultima versione e beneficiare dei suoi miglioramenti. Inoltre, gli aggiornamenti regolari proteggeranno i tuoi Bitcoin da minacce.

Crea Password Forti

Password uniche e robuste aumenteranno la sicurezza del tuo portafoglio Bitcoin. Quindi, evita una password che chiunque possa indovinare e accedere ai tuoi Bitcoin. Ad esempio, evita di utilizzare la tua data di nascita o il tuo nome come password. Inoltre, evita di usare una password simile per diversi account. Puoi anche utilizzare un gestore di password per conservare e generare in modo sicuro le tue password.

Attiva l'Autenticazione a Due Fattori

L'autenticazione a due fattori crea uno strato di sicurezza aggiuntivo per il tuo portafoglio Bitcoin. Questa funzione richiede una seconda verifica, come l'invio di un codice monouso al tuo telefono. Quando attivi questa funzione, rendi più difficile per gli aggressori l'accesso al tuo portafoglio Bitcoin, anche se conoscono la tua password. Pertanto, scegli un portafoglio Bitcoin con questa funzione e attivala per proteggere i tuoi asset criptati.

Attenzione alle Truffe Bitcoin e Tentativi di Phishing

I criminali informatici utilizzano truffe e attacchi di phishing per ingannare gli utenti di Bitcoin e ottenere informazioni sensibili. Altri utilizzano questi trucchi per indurti a scaricare software maligni che permettono loro di accedere alle informazioni necessarie per accedere al tuo portafoglio Bitcoin. Pertanto, presta attenzione ai link o agli allegati non richiesti che ti chiedono di compiere azioni specifiche. Inoltre, verifica attentamente gli URL dei siti web quando inserisci informazioni sensibili come le credenziali del tuo portafoglio Bitcoin. Stai attento a segnali di pericolo, come nomi di dominio insoliti, parole scritte in modo errato e indirizzi email sospetti.