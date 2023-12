Andora: natura e storia in vetrina, torna la Fiera del Vino di Molino Nuovo

Un itinerario di sapori tipici con i produttori della Val Merula, della Liguria, del Piemonte e della Lombardia. E’ la formula consolidata della Fiera del Vino di Molino Nuovo ad Andora, in programma domenica 10 dicembre dalle 9 alle 18.

La mostra mercato, organizzata dal comune di Andora e dalla Cooperativa Ortofrutticola Andorese, propone un percorso di degustazione e vendita animato da ben 15 cantine provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, una ricca selezione di olio extravergine d’oliva locale, prodotti sott’olio e salumi liguri, miele, fiori, stelle di Natale, piante ornamentali e aromatiche. Come sempre ampio spazio ai prodotti orticoli a km zero della Val Merula. Visto il successo ottenuto nelle passate edizioni sarà nuovamente presente il laboratorio di degustazione gratuita della Bagna Caoda con verdure fresche, proposta dalla Condotta Slow Food di Fossano. In collaborazione con la FISAR, sarà assegnato il premio Degustandora, riservato alle cantine partecipanti alla fiera. Immancabile la postazione degli Alpini che propongono la classica e golosa accoppiata delle castagne e del vin brulé.

Lo spazio street food propone il fritto misto di pesce della Cooperativa Pescatori di Capo Mele. Dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione, la Proloco di Andora ripropone la trippa e le frittelle di mele. Per chi non ama il vino potrà sempre ristorarsi con una buona birra locale. Cavallo George animerà la giornata per i più piccoli, con animali della fattoria e il consueto Battesimo della sella.

Mostra di composizioni floreali a cura delle artiste della Val Merula, ha come tema " tra il ribollire dei tini". Il Comitato dei genitori del Comprensivo Andora-Laigueglia animerà il villaggio di Natale, con dolci, lavoretti e creazioni fatte dai bambini delle scuole del comprensorio. Ospite d'eccezione Babbo Natale in persona, che raccoglierà le letterine dei Bambini

Lavanda Riviera dei fiori rappresentata da produttori di piante e trasformatori, saranno presenti aziende con cosmetici, liquori, dolci e pasta, tutto rigorosamente contenete le varietà alimentari coltivate nella nostra riviera di ponente.

Novità di quest’anno, la "Passeggiata del vino", organizzata in collaborazione con la FIE, proporrà un percorso tra natura e storia, lungo 8 km e ricco di scorci sulla nostra bella cittadina e il suo mare. Si tratta di un camminata facile, che partirà da Molino Nuovo alle ore 9.00, della durata di circa due ore e mezza. Si consiglia scarpe da trekking, giacca a vento e zainetto con acqua. Per iscrizioni entro il 7 dicembre al 338/4498062. Quota di partecipazione a 5 euro per copertura assicurativa.