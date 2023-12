Legino festeggia sant'Ambrogio con un presepe a grandezza naturale

Anche il quartiere Legino si prepara a celebrare la memoria liturgica del patrono sant'Ambrogio, vescovo e Dottore della Chiesa, e la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

Giovedì 7 dicembre alle ore 17:30 nel giardino di via Giacomo Bove verrà acceso il presepe a grandezza naturale dell'Associazione U Pregin e alle 18 nella chiesa parrocchiale sarà celebrata la messa. Venerdì 8 dicembre alle ore 16 nell'Oratorio Sant'Ambrogio si reciteranno i vespri. Sabato 9 dicembre in chiesa alle 20:15 Valentina Gasco presenterà l'esame di restauro della Chiesa Santi Pietro e Paolo e alle 21 l'Holy Heart Gospel Choir si esibirà in un concerto ad ingresso gratuito.