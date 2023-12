Asta di Natale: 16 cimeli di "Stelle nello Sport" su Memorabid per la Fondazione Gigi Ghirotti

Sessione natalizia dell’Asta benefica delle Stelle nello Sport. Fino a giovedì 7 dicembre, sulla piattaforma Memorabid, scendono in campo numerosi campioni e realtà sportive nazionali e liguri in favore della Fondazione Gigi Ghirotti ETS.

Ben 16 i lotti d’acquisto, con la duplice opportunità di regalare (o regalarsi) il cimelio di una stella sportiva e, contemporaneamente, sostenere l’operato dello staff del professor Franco Henriquet per le cure domiciliari in favore delle famiglie dei malati terminali e di SLA.

Due i grandi campioni del Nuoto paralimpico: Simone Barlaam e Carlotta Gilli mettono a disposizione cuffia da gara e occhialini. Il Bogliasco 1951 partecipa con costume autografato e calottina delle squadre di Pallanuoto. L’Iren Genova Quinto sostiene la Ghirotti con la cuffia, Matteo Aicardi con la maglia celebrativa Pro Recco in occasione della vittoria della Champions League 2022. Per le amanti del Nuoto artistico, c’è il costume gara di Costanza di Camillo. E per rimanere legati agli sport acquatici attenzione a The Ocean Race: all’asta, per i collezionisti, la bandiera insieme alla maglia da gara autografata direttamente dalla campionessa Francesca Clapcich. Il Park Tennis Genova dona la maglia dello scudetto autografata da Lorenzo Musetti. Universiadi al centro dell’attenzione con la maglia di Lake Placid 2023 autografata da tutti i medagliati della Nazionale. All’asta anche la maglia termica della Nazionale Usa di Sci mondiale 2023, autografata da Paula Moltzan, Nina O’Brien, Ava Sunshine e Katie Hensien.

E poi ancora il Karate olimpico con Viviana Bottaro, la prima storica atleta italiana medagliata, e il campione Nello Maestri. Il Motociclismo è presente con il cappellino di Fabio Quartararo, pilota motociclistico francese campione del mondo della MotoGP nel 2021. Attenzione infine alla tuta Usa Mexico 1979 World University Games della Nazionale americana di pallavolo. Tutti i cimeli all'asta sono all'indirizzo www.memorabid.com/stellenellosport.