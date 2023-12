Cairo, la Croce Bianca ringrazia un benefattore anonimo: "Un gesto che scalda il cuore, non lo dimenticheremo mai"

La solidarietà si manifesta in modi straordinari, spesso provenienti da persone dal cuore generoso che scelgono di restare nell'ombra.

Non avendo la possibilità di ringraziare direttamente l'anonimo benefattore, l'associazione ha sentito il desiderio di esprimere pubblicamente la propria gratitudine, nella speranza che queste parole possano giungere a chi ha compiuto questo gesto straordinario.

"Chiunque tu sia, Grazie! Per noi non hai un volto, ma hai un gran cuore - commentano dal Consiglio direttivo della Pubblica Assistenza - Questo gesto di solidarietà è stato molto apprezzato da tutti gli iscritti della nostra associazione. Il tuo impegno ad aiutarci è degno di onore e carico di significato, non lo dimenticheremo mai. Con queste poche righe vogliamo dirti che il tuo contributo ci aiuterà a sostenere il grande impegno sociale che abbiamo nei confronti della popolazione. A nome di tutta la Croce Bianca di Cairo Montenotte ti ringraziamo di cuore".