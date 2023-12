Coppa Italia, il Genoa-bis non riesce mai a pungere, ai quarti va la Lazio: all'Olimpico è 1-0

Restano ancora un tabù gli ottavi di Coppa Italia per il Genoa che, rimaneggiato e davanti a una Lazio alla terza vittoria consecutiva senza subire gol in una settimana, saluta la competizione dopo la trasferta dell'Olimpico e all'ingresso in campo delle prime otto della passata stagione.

A decidere l'ennesima sfida dalle polveri bagnate per la squadra di Alberto Gilardino lontano dal "Luigi Ferraris", che pure può contare fin dall'inizio sul rientrante Retegui nonostante altre numerose assenze (una su tutte quella di Gudmundsson), e far pendere l'ago della bilancia dalla parte dei padroni di casa è sufficiente la rete dell'ex Arsenal e Olympique Marsiglia Guendouzi, che resiste nonostante la buona volontà dei genoani nella ripresa.

Che le "seconde linee" di mister Sarri potessero essere a un livello superiore rispetto a quelle a disposizione del Genoa, e che quindi il turnover, se applicato da entrambi i tecnici, sarebbe stato comunque appannaggio dei primi era abbastanza palese leggendo l'elenco dei convocati. Presentarsi però con il solo Mateo Retegui quale riferimento offensivo con un undici di partenza infarcito di centrocampisti mette nella prima frazione in difficoltà sia lo stesso centravanti, spesso isolato non solo nella manovra ma anche nel pressing, sia la difesa quando il Genoa prova a sbilanciarsi.

E' il caso dell'azione del primo gol che arriva a pochi giri d'orologio dal fischio d'inizio del signor Sacchi, con la retroguardia genoana che non trova le misure giuste per limitare il pressing di Pellegrini a sinistra ed è così, in collaborazione con un'evidente sbavatura difensiva tra Hefti e Vogliacco, che Guendouzi manda avanti i suoi (5').

Un colpo a freddo che riduce il Grifone a più miti consigli, compattandosi e pensando a limitare l'avversario piuttosto che a colpire per cercare il pareggio, nonostante un Retegui parso molto vicino al completo recupero. In oltre un'ora di gioco, appena tre giorni dopo i novanta minuti completi con l'Empoli, l'attaccante della Nazionale riesce a mettere comunque in difficoltà l'inedita coppia centrale laziale con un poker di occasioni dove manca la conclusione ma non la puntualità nel farsi trovare nel cuore dell'area avversaria anticipando il diretto marcatore.

Da salvare per i rossoblù c'è, come detto, la buona volontà degli interpreti scesi in campo nel secondo tempo. A dispetto delle non molte occasioni per andare alla conclusione, come chiesto da Gilardino alla vigilia, l'ingresso graduale soprattutto di Malinovskyi, Haps e Fini, insieme a un atteggiamento più compatto, riescono a non far sfigurare il Vecchio Balordo-bis, in due occasioni graziato dagli avanti avversari. Prima con Immobile e poi con Basic che calciano su Leali due ghiottissime occasioni.

IL TABELLINO

LAZIO-GENOA 1-0

Reti: 5' Guendouzi (L)

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric (65' Marusic), Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (80' Cataldi), Kamada (80' Basic); Isaksen (27' Felipe Anderson), Castellanos (65' Immobile), Pedro.

A disposizione: Sepe, Mandas; Gonzalez, Lazzari, Ruggeri, Fernandes.

Allenatore: M. Sarri