Euro 2024, girone tosto ma l’Italia è molto considerata!

Inutile sottolineare come il girone espresso dall’urna dell'Elbphilharmonie di Amburgo, sia piuttosto complicato per l’Italia di Luciano Spalletti, reduce dalla qualificazione thrilling contro l’Ucraina ancora per quel fallo galeotto ad una manciata di secondi dalla fine. Albania, Spagna e Croazia saranno infatti le avversarie di Chiesa e soci nel giugno in terra tedesca, ma, seppur difficoltoso, la nazionale azzurra gode di un buon credito nelle quote sul calcio.

I migliori bookmakers considerano infatti, la nostra nazionale, come sesta in ordine di probabile vincitrice della manifestazione della quale, lo ricordiamo, siamo detentori dopo il successo nell’estate 2021 in Inghilterra. Proprio Kane e soci sono stavolta i favoriti con un 4.25 che di poco supera il 4.50 della Francia. Più staccate tutte le altre con Germania a 7.25, Spagna a 8.25, Portogallo a 9.00, Italia a 12.00, fino a Belgio ed Olanda, appaiate a 16.00.

Un ruolo che di certo non stona per i nostri colori perché è vero che ultimamente soffriamo tanto, e l’esclusione da due mondiali di fila ne è la testimonianza più lampante, ma è anche vero che, quando affrontiamo questo tipo di competizioni risultiamo spesso un osso durissimo per chiunque e, i nostri quattro titoli mondiali e due europei, lo dimostrano alla grande.

Peraltro la formula dell’Europeo prevede che agli Ottavi approdino ben 16 su 24 squadre: le 6 prima classificate, le 6 seconde classificate e le 3 migliori ‘terze’. Per verificare quest’ultime si procederà nell’ordine a considerare i punti conquistati, la miglior differenza reti, il maggior numero di gol segnati, il numero delle vittorie conseguite, il miglior fair play (con l’ammonizione che vale un punto e l’espulsione diretta o la doppia ammonizione tre punti) e infine la miglior posizione nella classifica generale delle qualificazioni (oppure sorteggio nel caso fosse coinvolta la Germania, paese ospitante e qualificata di diritto).