Pietra Ligure festeggia Taggiasco: lo storico negozio di elettrodomestici compie 70 anni

"Ieri sera abbiamo festeggiato un compleanno davvero speciale! A Taggiasco, che proprio ieri ha festeggiato 70 anni di attività ininterrotta, vanno i complimenti e gli auguri miei personali, dell'assessore alle attività produttive Cinzia Vaianella e di tutta l'amministrazione comunale". Così Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure, in occasione dell'anniversario della storica attività del centro pietrese.

"Una grande storia familiare nata nel 1953 e sempre cresciuta e oggi portata avanti da Giovanni, Nanni non solo per noi suoi grandi amici ma per tutti i pietresi, e dalla sua bella famiglia - prosegue il primo cittadino - Una storia di successo, nella sede storica di piazza Vittorio Emanuele II, cuore pulsante del centro storico, che ha accompagnato passo dopo passo lo sviluppo tecnologico delle famiglie pietresi, e non solo, con prima le radio e poi le televisioni e piccoli e grandi elettrodomestici e poi la telefonia e molto altro ancora, proponendo sempre modelli all'avanguardia e delle migliori marche".