Casinò online e metodi di pagamento, tra tradizione e innovazione

La tecnologia e l’e-commerce hanno rivoluzionato tanti settori, e introdotto nuove abitudini di acquisto e di consumo. Il mondo dell’intrattenimento è l’esempio massimo di questa rivoluzione: dal cinema alla fruizione di contenuti musicali, dai videogiochi al gioco autorizzato a distanza .

Proprio quello dei casinò è un comparto che vede ancora affiancato il canale tradizionale fisico alle nuove conquiste delle piattaforme a distanza. Già dal 2019 i siti legali di casinò a distanza, ovvero quelli in possesso di regolare licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ADM, ex AAMS - hanno avviato una scalata in termini di spesa da parte degli utenti. Nei primi mesi del 2023 i dati di Agimeg hanno segnato una spesa di più di 1.130 milioni di euro, un 19 per cento in più del 2022.

In molti si sono interrogati sulle motivazioni di questo successo numerico, e probabilmente i fattori in gioco sono vari, uno dei quali la crescente fiducia verso il mezzo tecnologico, oltre alla contingenza che si è creata in tempi di emergenza sanitaria. Altri motivi strutturali vanno però ricercati nelle caratteristiche intrinseche delle nuove piattaforme, a partire dall’offerta fino ai metodi di pagamento, con una speciale menzione per l’aspetto “sicurezza informatica”.

L’offerta online al pari di quella fisica

Se l’esperienza reale nei casinò terrestri non si può certo replicare fedelmente, neppure con i mezzi informatici più all’avanguardia, verò è che i concessionari a distanza hanno da sempre puntato su un palinsesto e su un’offerta non dissimile a quella delle sale da gioco fisiche sparse sul territorio. Dai giochi al classico tavolo verde alle diverse tipologie di carte, dal Poker ai dadi, dalle roulette alle slot, chi accede alle piattaforme a distanza può contare su un catalogo di attività ricco e diversificato. Le migliori software house di spicco internazionale, alle quali le piattaforme si affidano per lo sviluppo di prodotti originali, hanno contribuito a valorizzare l'esperienza a distanza con giochi live, animazioni, produzioni 3D di grande effetto, sonoro e visivo. L’incidenza del compito delle software house si riversa anche dal lato della cyber sicurezza, e più nello specifico in tutte le questioni legate alla casualità dei risultati e alla trasparenza dei giochi.

Le piattaforme alle quali ADM concede la licenza, inoltre, sono oggetto di rigidi controlli di conformità: per questo motivo chi si registra a un casinò online autorizzato sarà protetto dai più avanzati sistemi crittografici, anche nel momento delle transazioni.

Metodi di pagamento trasversali

A proposito di transazioni, i casinò online si sono allineati alle esigenze degli utenti che, di fatto, sono diversificati tra loro.

Per questo motivo, seguendo la tradizione, i casinò con bonifico bancario e carte di credito come metodi di deposito e prelievo rappresentano la maggioranza dell’offerta legale.

In seguito al fatto che si sono progressivamente imposte anche le forme di pagamento digitali e alternative, i concessionari hanno iniziato però ad ampliare il ventaglio dei metodi proposti.

Da PayPal alla ricaricabile del Gruppo Poste, la Postepay, passando per Paysafecard, Skrill e Neteller, ormai i casinò a distanza sono piuttosto versatili, e accessibili a qualunque utente.

Ogni metodo è diverso, alcuni sono più veloci e con minori costi di commissione, mentre altri sono più lunghi nelle elaborazioni ma comunque sicuri, in quanto connessi a circuiti bancari rinomati come Visa e Mastercard. Quello che conta è la versatilità, ma anche la sicurezza garantita da strumenti crittografici avanzati e da sistemi di riconoscimento biometrico, nel caso di collegamento da app.

Sempre maggiore, a tal proposito, è la fetta di giocatori dei casinò a distanza che sceglie di accedere ai giochi tramite le app, sia native che in versione browser. Alcune volte i concessionari erogano vantaggi diversi e bonus specifici a coloro che decidono di scaricare l’app nativa sul proprio dispositivo e, anche in questo caso, vengono in supporto i metodi di transazione più smart, veloci, ed economici per il riscatto delle promozioni e per il prelievo di eventuali vincite.

In poche parole anche i sistemi di deposito e prelievo dei casinò a distanza devono adeguarsi alla varietà dell’utenza: ci sono i giocatori più tradizionalisti, che probabilmente preferiscono il classico bonifico, come ci sono quelli più tecnologici, più inclini agli smart payments.