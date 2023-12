Trasloco dei medici di famiglia, "Cairo in Comune" chiede un'audizione per tutelare i pazienti fragili

Il recente trasloco dei medici di famiglia, dai locali di corso Dante Alighieri alla nuova sede in corso Brigate Partigiane, ha sollevato inquietudini e domande all'interno della comunità. Il gruppo di opposizione "Cairo in Comune" si è fatto eco delle preoccupazioni manifestate dai cittadini.

"Abbiamo chiesto al primo cittadino di invitare in audizione in Consiglio comunale o in commissione consiliare, il direttore socio sanitario dell'Asl 2, dottoressa Monica Cirone, il direttore del distretto sanitario delle Bormide, il dottor Luca Corti e i medici di famiglia per un confronto con i consiglieri comunali e i cittadini", spiegano i consiglieri comunali Giorgia Ferrari e Silvano Nervi.

L'obiettivo è avviare un confronto aperto per esaminare la possibilità di assicurare almeno una presenza settimanale dei medici di medicina generale nei poliambulatori dell'ospedale San Giuseppe: "Questo consentirebbe di assistere i pazienti soli, fragili o con difficoltà nel raggiungere la nuova sede in corso Brigate Partigiane", concludono i consiglieri del gruppo Cairo in Comune.