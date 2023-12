Genoa, il tribunale omologa l'accordo per la ristrutturazione del debito con l'Agenzia delle Entrate: taglio del 65%

Proprio il belga si è prestato ai microfoni e non solo a commentare l'evento odierno ma anche il momento dei rossoblù con vista sulla trasferta di Monza e le prossime partite che dividono la formazione di Alberto Gilardino alla fine del 2023. "Mi sono trovato benissimo con compagni e mister - ha detto il giovane Under21 dei Diavoli Rossi - In Coppa Italia abbiamo dato tutto, non possiamo recriminare nulla. Col Monza sarà una gara difficile ma che possiamo vincere e ci prepariamo per provare a fare tre punti, con tanti tifosi al seguito è sempre bello giocare e questo ci dà lluna spinta in più. L'obbiettivo in queste quattro partite da qui alla fine dell'anno? Fare meglio possibile, partita per partita".