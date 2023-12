Due incidenti a distanza di poche ore nella stessa curva dell'autostrada Torino-Savona

C’è probabilmente il manto stradale reso pericoloso dalle basse temperature di queste ore, con la possibile formazione di ghiaccio, alla base dei tre incidenti verificatisi nella serata di ieri e nelle prime ore di questa mattina, venerdì 8 dicembre, nel tratto cuneese dell’autostrada Torino-Savona.

L’ultimo in ordine di tempo – un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli, tra i quali un autocarro – si è registrato alle ore 6.30 di stamane al km 50+400 della direzione Savona, in territorio di Fossano.

Oltre ai sanitari del servizio regionale di emergenza 118, sul posto sono stati chiamati a operare anche i Vigili del Fuoco, che con squadre partite dai distaccamenti di Mondovì, Ceva e anche Cairo Montenotte (Savona), avevano prestato soccorso pure in occasione dei due sinistri accaduti poco dopo le ore 21 e nei minuti successivi alla mezzanotte di ieri nella stessa curva, al km 87 della direzione Torino, in territorio di Priero.

Nei tre incidenti non si registrano fortunatamente feriti gravi, mentre sarebbero diverse le persone trasportate in ospedale per accertamenti.