Borgio Verezzi, domenica 10 dicembre il finissage della mostra “L’Art de Voir – Capire oltre l’immagine”

Sarà una grande festa ma, soprattutto, un meraviglioso momento aggregativo di comunità, il finissage della mostra “L’Art de Voir – Capire oltre l’immagine”, dell’artista Faé A. Djéraba, presso il Torrione di via Nostra Signora del Buon Consiglio a Borgio Verezzi a partire dalle 15 di domenica 10 dicembre.

In programma anche cioccolata calda a cura del bar “La Latteria 2.0” di Borgio Verezzi e cantucci della Pasticceria Moggia di Pietra Ligure. Grazie alla partecipazione della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Alpini ci si potrà riscaldare con del vin brûlé. Tutto ciò ha una grande valenza simbolica: serve a ricordare che l’arte è viva e pulsante soltanto quando si esprime tra la gente e per la gente e non viene relegata a una ristretta élite.

Nel frattempo, da giovedì 7 a sabato 9 dicembre, in orario pomeridiano dalle 15 alle 19, saranno gli ultimi giorni utili per visitare questa mostra d’arte che, dal 19 novembre scorso, ha impreziosito il calendario di appuntamenti culturali di Borgio Verezzi.